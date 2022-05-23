Минэк заявил о достигшем предела укреплении рубля

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Укрепление рубля достигло пиковых значений, заявили РБК в министерстве экономического развития России.

«По нашим оценкам, сейчас укрепление рубля находится на пиковых уровнях. Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям. Важную роль в этих процессах должно играть дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России», — сказали в ведомстве.

Ранее доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко заявил, что приток экспортных доходов от продажи углеводородов по высоким ценам и укрепление рубля, в том числе благодаря внутренним ограничениям, несут риски «голландской болезни» экономики, то есть отставания высокотехнологичных отраслей и удорожания товаров в долгосрочной перспективе из-за высокого курса.

Материал дополняется