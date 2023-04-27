Аналитики заявили о нарушении санкций G7 при поставках российской нефти

Исследование Киевской школы экономики показало, что при перевозке нефти из азиатских портов России она продавалась выше установленной G7 предельной цены и с использованием услуг западных компаний

Порт Козьмино (Фото: сайт ООО «Транснефть - Порт Козьмино»)

В Азии в первом квартале 2023 года российская нефть продавалась с нарушением введенных странами G7 ограничений, в том числе потолка цен, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные исследования Киевской школы экономики (KSE).

Аналитики отметили, что почти вся нефть, поступавшая из порта Козьмино (Приморский край, вблизи Находки), продавалась по цене, превышавшей установленный лимит в $60 за барр. и при транспортировке более чем в половине случаев были использованы услуги компаний стран G7, хотя им запрещено это делать, если нефть продается по цене выше предельной.

Средняя цена экспортируемой российской нефти из всех портов и по всем трубопроводами составляла $58,62 за барр., отмечают исследователи. Но в портах Тихого океана она была на уровне $73,14 за барр. Также цена превышала установленный лимит при транспортировке через порты Северного ледовитого океана ($67,64) и по нефтепроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО, $70,23). Из портов Черного и Балтийского моря, а также по нефтепроводу «Дружба» (идет в Европу) шла нефть, проданная менее чем за $50 за барр.

В декабре средняя цена на российскую нефть превышала $70 за барр., указывает агентство. Аналитики отметили, что санкции достигли цели — снижения доходов Москвы от экспорта нефти. То же самое заявил Bloomberg и источник из правительства США.

Потолок цен на российскую нефть действует с 5 декабря. С этой же даты вступило в силу и эмбарго Евросоюза на ее поставки. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия перенаправила на азиатские рынки около 20% нефти, поставлявшейся в Европу.

В феврале начали действовать аналогичные меры Запада в отношении российских нефтепродуктов. Для продукции, продающейся с наценкой в сравнении с ценой на сырую нефть (например, дизель), лимит установлен на уровне $100 за барр.; для продукции, продающейся с дисконтом (мазут) — $45 за барр.

Президент Владимир Путин еще в декабре подписал указ об ответных мерах на данные ограничения. Согласно документу, запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».