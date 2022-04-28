10 стран решили перекрыть лазейку в санкциях ЕС для оплаты газа из России

По данным Bloomberg, представители этих государств просят Еврокомиссию уточнить требования по вопросу поставок российского газа. Тем самым они хотят перекрыть обходные пути для других европейских покупателей

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Представители десяти стран Евросоюза на закрытой встрече 27 апреля потребовали от Еврокомиссии более четких формулировок по вопросу поставок газа из России, сообщают источники Bloomberg.

Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Греция, Дания, Латвия, Польша, Словакия и Финляндия настаивают на перекрытии для европейских покупателей обходных путей для оплаты российского газа, пишет агентство. Еврокомиссия после этого обращения согласилась доработать требования.

По данным Bloomberg, Польша и Болгария также заявили, что отказ от газа из России меньше влияет на экономики остальных государств ЕС на нынешнем этапе, так как им доступны альтернативные варианты поставок.

23 марта президент России Владимир Путин поручил перевести в рубли расчеты за газ с недружественными странами (в этот список входят все государства Евросоюза). Покупатели должны открыть в российском банке рублевый и валютный счета. Оплата будет зачисляться на счет в иностранной валюте, а банк будет конвертировать ее и зачислять рубли на рублевый счет, средства с которого будут поступать продавцам.

Схема начала работать 1 апреля. Страны G7 назвали требование российской стороны неприемлемым. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что оплата российского газа рублями станет нарушением введенных ЕС санкций. Она призвала компании не соглашаться с требованиями Москвы.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна будет использовать предложенную Россией схему.

Читайте на РБК Pro Pro Компания приостановила бизнес в России. К чему готовиться ее директору Компания приостановила бизнес в России. К чему готовиться ее директору Статьи Pro Удешевление и путь на Восток: как санкции изменят пищевую промышленность Удешевление и путь на Восток: как санкции изменят пищевую промышленность Прогнозы Pro «Хуже, чем пандемия»: чем грозит Германии отказ от нефти и газа из России «Хуже, чем пандемия»: чем грозит Германии отказ от нефти и газа из России Статьи Pro Эти семь привычек руководителю надо взять под контроль Эти семь привычек руководителю надо взять под контроль Инструкции Pro Зачем власти собираются лишить иностранные ценные бумаги налоговых льгот Зачем власти собираются лишить иностранные ценные бумаги налоговых льгот Статьи Pro 6 важных для карьеры навыков, которые вы получите во время поиска работы 6 важных для карьеры навыков, которые вы получите во время поиска работы Статьи Pro Как «Asos 90-х» стал самым скоропостижным провалом эры доткомов Как «Asos 90-х» стал самым скоропостижным провалом эры доткомов Статьи Pro Разворот на 180 градусов: чем и с кем Россия будет торговать теперь Разворот на 180 градусов: чем и с кем Россия будет торговать теперь Прогнозы

Источники Financial Times рассказали, что австрийская OMV и германская Uniper готовятся открыть рублевые счета в Газпромбанке для оплаты газа из России. Итальянская Eni, по данным издания, пока изучает вопрос.

27 апреля Bloomberg сообщил, что десять европейских покупателей уже открыли в Газпромбанке специальные счета для оплаты поставок российского газа в рублях, а четыре европейские компании уже оплатили поставки газа в этой валюте.

В тот же день «Газпром» сообщил о приостановке поставок газа в Болгарию и Польшу из-за отказа этих стран платить в рублях.