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Минфин обвинил Euroclear в намеренном неплатеже по майским евробондам

Минфин заявил об отсутствии «события дефолта» по майским выплатам госдолга
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Зарубежные инвесторы не получили выплаты по еврооблигациям со сроками погашения в 2026 и 2026 годах из-за намеренных действий международных расчетно-клиринговых систем, говорится в сообщении Минфина.

Речь идет о двух выпусках еврооблигаций — долларовые ISIN RU000A0JWHB2 / RU000A0JWHA4 со сроком погашения в 2026 году, и облигации ISIN RU000A1034K8, номинированные в евро, со сроком погашения в 2036 году.

Выплаты по ним были перечислены 20 мая 2022 года, поэтому обязательства России по ним Минфин считает выполненными. Финансовым посредником для зарубежных держателей этих выпусков выступала в том числе международная расчетно-клиринговая система Euroclear, указывает ведомство.

«Международные расчетно-клиринговые системы, получив средства в полном объеме заблаговременно, имея правовую (лицензия Управления по контролю над иностранными активами Минфина США истекла 25 мая) и финансовую возможность (средства получены своевременно 24 и 25 мая в отношении платежей в долларах США и евро соответственно) довести указанные средства до конечных получателей, не совершили для этого необходимые действия», — говорится в сообщении Минфина.

Bloomberg сообщил, что в России впервые с 1918 года произошел дефолт
Политика
Фото:Thomas Eisenhuth / DPA / ТАСС

Ведомство указывает, что все участники рынка «заблаговременно знали об истечении срока действия указанной лицензии, но не предприняли действий для доведения средств до инвесторов», а событием дефолта в соответствии с эмиссионной документацией бумаг является «отсутствие платежа со стороны должника». «Однако платеж был произведен заблаговременно», — подчеркивает Минфин.

Таким образом, инвесторы не получили денег не из-за того, что должник не отправил платеж, а в силу действия третьих лиц. Это обстоятельство не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта и должно рассматриваться в рамках общих норм права, регулирующих условия выпуска, с учетом всех обстоятельств и добросовестности действий сторон, говорится в сообщении ведомства. В связи с этим Минфин предлагает иностранным инвесторам обращаться с претензиями в соответствующие финансовые институты.

Также Минфин заявил, что не отказывается от выполнения долговых обязательств перед всеми категориями инвесторов.

В ночь на 27 июня агентство Bloomberg сообщил, что в России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Минфин дефолт

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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