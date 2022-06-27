Минфин обвинил Euroclear в намеренном неплатеже по майским евробондам
Зарубежные инвесторы не получили выплаты по еврооблигациям со сроками погашения в 2026 и 2026 годах из-за намеренных действий международных расчетно-клиринговых систем, говорится в сообщении Минфина.
Речь идет о двух выпусках еврооблигаций — долларовые ISIN RU000A0JWHB2 / RU000A0JWHA4 со сроком погашения в 2026 году, и облигации ISIN RU000A1034K8, номинированные в евро, со сроком погашения в 2036 году.
Выплаты по ним были перечислены 20 мая 2022 года, поэтому обязательства России по ним Минфин считает выполненными. Финансовым посредником для зарубежных держателей этих выпусков выступала в том числе международная расчетно-клиринговая система Euroclear, указывает ведомство.
«Международные расчетно-клиринговые системы, получив средства в полном объеме заблаговременно, имея правовую (лицензия Управления по контролю над иностранными активами Минфина США истекла 25 мая) и финансовую возможность (средства получены своевременно 24 и 25 мая в отношении платежей в долларах США и евро соответственно) довести указанные средства до конечных получателей, не совершили для этого необходимые действия», — говорится в сообщении Минфина.
Ведомство указывает, что все участники рынка «заблаговременно знали об истечении срока действия указанной лицензии, но не предприняли действий для доведения средств до инвесторов»,
Также Минфин заявил, что не отказывается от выполнения долговых обязательств перед всеми категориями инвесторов.
В ночь на 27 июня агентство Bloomberg сообщил, что в России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте.