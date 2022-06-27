Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 56,05 (+0,09) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 53,36 (+0,04) Инвестиции, 16:17
«$140 за баррель уже этим летом»: Goldman Sachs предсказал нефтяное ралли Инвестиции, 21:15
Как решить многолетнюю проблему пробок в мегаполисе Партнерский проект, 21:14
Что значат сообщения о дефолте России по внешнему долгу Экономика, 21:09
G7 ограничит доходы России от продажи золота. Что ждет компании сектора Инвестиции, 21:03
Зеленский пообещал ответить «ударом» в случае атаки из Приднестровья Политика, 20:50
Медведев назвал придурком автора слов о готовности забрать Калининград Политика, 20:49
В иорданском порту произошла утечка ядовитого газа, есть жертвы Общество, 20:45
«Газпром» возобновил прокачку газа по «Турецкому потоку» Бизнес, 20:45
Дерипаска обратился к выпускникам словами «нужно будет работать здесь» Бизнес, 20:43
Федун сохранит пост председателя совета директоров «Спартака» Спорт, 20:34
Захарова назвала ситуацию на Украине результатом политики Запада Политика, 20:32
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:32
Хуснуллин сообщил об увеличении пропускной способности на границе Крыма Политика, 20:27
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 20:26

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Экономика ,  

Что значат сообщения о дефолте России по внешнему долгу

Западные информагентства сообщили, что 27 июня Россия «впервые с 1918 года» допустила дефолт по внешнему госдолгу. Насколько обоснованно такое утверждение и каковы риски сложившейся ситуации для России — в материале РБК
Фото: Mark Lennihan / AP
Фото: Mark Lennihan / AP

В ночь на 27 июня агентство Bloomberg объявило, что Россия допустила дефолт по суверенным еврооблигациям. По оценке The Wall Street Journal, это первый дефолт России по внешнему долгу с 1918 года.

Обязательства по внешнему долгу были исполнены в полном объеме, возразил российский Минфин, указав, что средства в долларах и евро не дошли до конечных адресатов из-за действий международных расчетно-клиринговых систем. О том, является ли эта ситуация дефолтом и как она повлияет на Россию, разбирался РБК.

Что произошло

В условиях западных санкций, препятствующих расчетам в долларах и евро, несколько месяцев Москва находила пути осуществлять обслуживание внешнего долга, но в конце концов все возможности для этого были исчерпаны, написал Bloomberg. Льготный период по выплате просроченных платежей по гособлигациям в эквиваленте около $100 млн долларов истек в конце дня 26 июня, инвесторы не получили их — это является событием дефолта, объяснило агентство, назвав дефолт кульминацией санкционной кампании против России.

Речь идет о двух выпусках еврооблигаций — долларовых со сроком погашения в 2026 году и номинированных в евро со сроком погашения в 2036 году, пояснили в российском Минфине.

Выплаты по ним в оригинальных валютах были перечислены 20 мая 2022 года платежному агенту «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), поэтому свои обязательства Минфин считает выполненными. Финансовым посредником для зарубежных держателей этих выпусков выступала в том числе международная расчетно-клиринговая система Euroclear (штаб-квартира находится в Бельгии), указало ведомство. До сих пор не ясно, на каком основании Euroclear заблокировала у себя валютные средства Минфина, причитающиеся иностранным кредиторам, учитывая, что лицензия Минфина США, разрешавшая обслуживание валютного суверенного долга России, истекла лишь 25 мая.

США запретили России обслуживать внешний госдолг
Экономика
Джанет Йеллен

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Возьми себя в руки: какие фразы нельзя говорить расстроенному сотруднику
Инструкции
Pro
Русский след: c какими трудностями сталкиваются стартапы из-за санкций
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Как справиться с синдромом самозванца за пять шагов
Инструкции
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК Капитализм в России построить не удалось. Какой моделью его заменить
Статьи
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как промышленность России переходит к «экономике сопротивления»
Исследования

«Международные расчетно-клиринговые системы, получив средства в полном объеме заблаговременно, имея правовую и финансовую возможность (средства получены своевременно, 24 и 25 мая, в отношении платежей в долларах США и евро соответственно) довести указанные средства до конечных получателей, не совершили для этого необходимые действия», — говорится в сообщении Минфина.

Минфин обвинил Euroclear в намеренном неплатеже по майским евробондам
Финансы
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК


Ведомство подчеркнуло, что событием дефолта в соответствии с эмиссионной документацией бумаг является «отсутствие платежа со стороны должника». «Однако платеж был произведен заблаговременно», — отметил Минфин.

Таким образом, инвесторы не получили выплаты не из-за того, что должник не отправил платеж, а в силу действия (или бездействия) третьих лиц. Это обстоятельство не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта и должно рассматриваться в рамках общих норм права, регулирующих условия выпуска, с учетом всех обстоятельств и добросовестности действий сторон, отмечается в сообщении ведомства. В связи с этим Минфин предложил иностранным инвесторам обращаться с претензиями в соответствующие иностранные финансовые институты.

Силуанов заявил о дефолте Запада по обязательствам перед Россией
Политика
Антон Силуанов

Внешний госдолг России по состоянию на 1 апреля 2022 года насчитывает эквивалент $57,1 млрд, следует из данных Минфина. Большую его часть (порядка 64%) составляют обязательства по внешним облигационным займам. Россия обслуживает 14 выпусков таких облигаций с различными сроками погашения — от 2023 до 2047 года.

Кто и когда может признавать дефолт

Дефолт страны по внешним обязательствам могут признавать международные рейтинговые агентства (ушедшие из России Moody's, Fitch и S&P), Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA), сами держатели бондов путем голосования, процедура которого описана в эмиссионной документации, или какой-либо иностранный суд, если кредиторы решат туда обратиться.

Рейтинговые агентства ранее неоднократно сообщали, что считают дефолтом факт неисполнения валютных обязательств Россией через выплаты в рублях. Так, Moody's заявляло, что выплата купонного дохода в рублях, которая была проведена Минфином в апреле, является «изменением условий платежей» и может быть расценена как дефолт, если ситуация не будет изменена через месяц, к моменту окончания льготного периода. А немного ранее S&P расценило выплату купонного дохода в рублях по двум выпускам облигаций как «выборочный дефолт». Инвесторы вряд ли смогут конвертировать рубли в «доллары, эквивалентные причитающимся им суммам», пояснялось в сообщении. Однако после середины апреля, когда санкции Евросоюза запретили рейтинговым агентствам вести деятельность в России, они не комментировали ситуацию с российскими платежами по евробондам.

Кроме того, ISDA фиксировала событие «неплатежа» (Failure to Pay, неформально равнозначно дефолту для целей выплаты страховок от дефолта) по долларовым облигациям Минфина, остаток которых на $552 млн Россия должна была погасить в апреле. Однако такое решение ISDA «не является событием дефолта в контексте отношений между эмитентом и держателями еврооблигаций; на отношения Российской Федерации со своими кредиторами это никак не влияет», указывал министр финансов Антон Силуанов 23 июня.

Россия уже дважды расплатилась по внешнему долгу в рублях. Это произошло 4 апреля, после отказа иностранного банка-корреспондента принимать платеж по гособлигациям двух выпусков в долларах (но в том случае в итоге все-таки удалось расплатиться в долларах с использованием счетов ипотечной компании "Дом.РФ", как утверждало Bloomberg), а также 23–24 июня — в соответствии с утвержденным президентом новым порядком, как раз и обусловленным тем, что США запретили инвесторам принимать платежи в долларах от России, а Евросоюз внес в санкционный список НРД. По этим последним платежам тоже наверняка наступит дефолт по истечении льготного периода, считает ведущий экономист Oxford Economics Татьяна Орлова.

В случае отсутствия выплат в оригинальной валюте в течение 30 дней (для некоторых старых выпусков срок — 15 дней) вопрос о признании дефолта могут поставить и сами держатели еврообигаций. Для этого 25% держателей одного из выпусков должны формально заявить о дефолте, после чего все оставшиеся инвесторы и по другим выпускам могут предъявить бумаги к досрочному погашению («перекрестный дефолт»).

Условия российских еврооблигаций предусматривают, что инвесторы должны заявить потенциальные юридические претензии в течение трех лет после наступления даты платежа, иначе такие требования станут несостоятельными.

У России появился способ избежать дефолта и без лицензии США
Экономика
Фото:Gary Cameron / Reuters

С 2016 года Минфин включал в свои евробонды условие, согласно которому он мог, не нарушая договоренностей с кредиторами, перевести валюту платежа из долларов в евро, британские фунты или швейцарские франки в том случае, если из-за санкций станет невозможна выплата в долларах. С 2018 года к этому условию добавилась альтернативная выплата в рублях, если станет невозможна выплата ни в одной из твердых валют. Ближайшая выплата по евробондам с «рублевой опцией» намечена на 21 сентября (по ним выплаты в рублях не будут событием дефолта).

Каковы перспективы судебного разбирательства

Риск того, что зарубежные держатели евробондов воспользуются правом пойти в суд с требованием о немедленном погашении долгов в полном объеме существует, но, очевидно, что российский Минфин будет сопротивляться этому, уверена экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. Скорее всего, спор будет затяжным, прогнозирует она.

«Произошедшее сегодня — крайне специфическая ситуация, и трактовать ее можно по-разному. С точки зрения документации выпуска и финансового рынка, безусловно, наступил дефолт, — считает эксперт. — Если смотреть с точки зрения внутреннего рынка — это не дефолт, так как он не признан Минфином и за ним не последует запуска механизмов, которые могли бы быть запущены при дефолте. В частности, механизма акселерации, или кросс-дефолта, то есть досрочного погашения обязательств по всем выпускам», — считает она.

«С практической точки зрения, для инвестора нет смысла инициировать длительные и дорогостоящие судебные разбирательства с заемщиком, который готов обслуживать свой долг и в ситуации, когда ему — инвестору — запрещено получать причитающиеся ему выплаты. Представим гипотетическую ситуацию, что все-таки состоялся суд, вынесено решение, инвестору разрешили получить выплаты. Он все равно придет к нам и получит то, что мы ему уже зарезервировали для выплат [в рублях]», — подчеркнул Силуанов 23 июня.

Иностранные инвесторы будут предпринимать попытки обращения в европейские суды, чтобы получить выплаты в валюте, но вряд ли те будут принимать к производству такие требования из-за оговорки, которую сделала Россия в проспектах своих евробондов, отмечает партнер юридической фирмы Orchards Алексей Станкевич. Оговорка гласит, что, несмотря на то что бонды выпущены по английскому праву, Россия не дает согласия на юрисдикцию какого-либо иностранного суда в отношении этих бумаг.

Неполучение денег инвесторами произошло в силу действия не зависящих от Минфина посредников, указывает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. «С учетом всех обстоятельств провозглашение дефолта считаем неправомерным. Действия иностранных финансовых посредников не находятся в контроле ведомства и не могут являться зоной ответственности российской стороны», — констатирует она.

«Россия способна и готова платить. Это может усилить ее потенциальный аргумент в суде (если инвесторы провозгласят дефолт) о том, что бонды не находятся в дефолте, поскольку отсутствие надлежащих платежей в валюте — это следствие действий США», — сказал Bloomberg партнер юрфирмы Dechert LLP Даршак Дхолакиа.

При этом России будет сложно доказать неправомерность действий иностранных депозитариев, так как их регламенты позволяют проводить платежи в течение нескольких дней, за которые закончилось действие лицензии США, говорит юрист практики «международное право и налоги» юридической компании «Лемчик, Крупский и Партнеры» Микаэль Водомеров.

«Фактически мы имеем дело с псевдодефолтом по суверенному долгу, вероятность которого в дальнейшем будет учитываться при управлении капиталом крупнейшими инвестфондами», — отмечает он.

Какие варианты Россия предлагает инвесторам

Новый порядок выплат предусматривает, что Минфин будет переводить рубли на специальные счета типа «И», открытые иностранным депозитариям (Euroclear) в НРД, с тем чтобы впоследствии деньги могли дойти до конечных западных инвесторов, чьи права учитываются в Euroclear.

Для получения средств с указанного счета владельцы должны будут обратиться в НРД или иную уполномоченную организацию и предоставить документальное подтверждение прав на российские еврооблигации «с предоставлением информации по всей соответствующей цепочке номинальных держателей вплоть до иностранного номинального держателя первого уровня», объяснял российский Минфин. От держателей потребуется «письменный отказ от всех потенциальных претензий к эмитенту в будущем в отношении соответствующего платежа».

Все владельцы евробондов, утверждает Минфин, будут вправе распоряжаться полученными рублевыми средствами по своему усмотрению — в том числе конвертировать их в валюту номинала, либо в иную валюту. Разрешения на вывод за рубеж полученной рублевой выплаты или приобретенной на нее иностранной валюты будут предоставлены в установленном порядке.

Орлова из Oxford Economics считает, что предложенная схема может оказаться невостребованной у инвесторов, поскольку ими будут руководить «этические соображения» и страх нарушить санкционный режим США и ЕС.

Учитывая ущерб, уже нанесенный экономике и рынкам, этот дефолт сейчас имеет в основном символическое значение и мало влияет на россиян, указывает Bloomberg. С этой оценкой согласна и Донец: по ее словам, к дефолту нужно относиться исключительно как к юридическому событию.

Авторы
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Инна Деготькова Инна Деготькова

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter