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Bloomberg узнал о желании Индии покупать нефть из России дешевле $70

Индия хочет добиться увеличения дисконта на российскую нефть и приобретать ее по цене ниже $70 за баррель, узнал Bloomberg. С конца февраля страна закупила у России сырья на 20% больше, чем за весь 2021 год
BRENT BRENT $108,69 -0,28%
Фото: Zuma / TASS
Фото: Zuma / TASS

Индия добивается увеличения скидки на российскую нефть и хочет покупать ее менее чем за $70 за баррель, сообщили источники Bloomberg.

По их словам, представители двух стран провели переговоры на высоком уровне. Индийская сторона отметила, что снижение цены позволит компенсировать дополнительные затраты, связанные с покупкой нефти из России на фоне обострения геополитической ситуации и роста санкционного давления. В частности, речь идет об обеспечении финансирования для закупки сырья, пишет Bloomberg.

Нефть эталонной марки Brent сейчас торгуется в районе $108 за баррель, следует из данных биржи ICE.

Индия — одна из немногих стран, которая продолжила закупать российскую нефть, отметило агентство. По словам его источников, с начала спецоперации России на Украине Индия купила более 40 млн баррелей. Это на 20% больше, чем объем поставок из России в Индию за весь 2021 год, подсчитал Bloomberg.

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Индия — один из крупнейших потребителей нефти в мире, на импорт приходится около 85% от всего объема ее потребления. Ежедневно стране необходимо 5 млн баррелей нефти.

В конце апреля Bloomberg сообщил, что Россия предложила Индии новую схему оплаты, согласно которой за российскую нефть Индия могла бы расплачиваться долларами и евро, а за другие товары — в рублях или рупиях. По данным агентства, представители российских Центробанка и Сбербанка обсудили эти предложения с индийскими коллегами и представителями Минфина Индии, но окончательного решения пока не приняли.

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Евросоюз хочет снизить зависимость Индии от России, сообщил Bloomberg. По данным агентства, Брюссель намерен возобновить переговоры о свободной торговле с Нью-Дели, чтобы предоставить тому «реальную альтернативу» деловым отношениям с Москвой.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
нефть Индия скидки
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