Аналитики оценили последствия эмбарго ЕС на российскую нефть

Эксперты разошлись во мнениях о том, насколько серьезно запрет повлияет на российскую экономику: одни считают, что рост цен на нефть компенсирует утрату европейского рынка, а другие предполагают, что потери будут более серьезными

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Если Евросоюз запретит импорт российской нефти, Москве придется перенаправить экспорт на азиатский рынок, пишет Financial Times со ссылкой на аналитиков. По мнению Крейга Кеннеди, младшего специалиста Центра российских и евразийских исследований им. Дэвиса Гарвардского университета, сейчас неясно, «каков будет аппетит» азиатских стран и сможет ли их спрос на российскую нефть возместить потери от европейского запрета.

Эксперт добавил, что возможные ограничения на страхование судов скажутся на морских перевозках и есть риск, что Россия не сможет обеспечить достаточное количество танкеров для перевода поставок в Азию.

Приглашенный старший научный сотрудник Финского института международных отношений Мария Шагина считает, что продажа нефти Китаю и Индии «не сможет полностью компенсировать потерю европейского рынка». «Россия столкнется с препятствиями в инфраструктуре, неопределенностью спроса и логистическими трудностями», — предупредила она. Специалист предположила, что России удастся сохранить часть дохода от экспорта нефти, но не в прежних объемах.

Экономист Renaissance Capital по России и СНГ Софья Донец считает, что российская экономика сможет справиться с кратковременными последствиями запрета, но в долгосрочной перспективе его влияние будет более серьезным из-за сложностей в перенаправлении поставок в Азию. «В ближайшей перспективе этот удар — ожидаемый, его компенсирует всплеск цен на нефть. В долгосрочной перспективе он затронет экономическую деятельность и стоимость рубля», — сказала она. Донец предположила, что это влияние в основном «станет реальностью с некоторой задержкой в 2023 году».

Экономист, бывший замминистра финансов и первый зампред правления ЦБ России (в 1995–1998 годах) Сергей Алексашенко заявил, что возможное нефтяное эмбарго ЕС будет не очень эффективным: по его мнению, рост цен на нефть нейтрализует ущерб от потери этого рынка.

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС в рамках шестого пакета санкций планирует запретить импорт всей российской нефти: сырой — в течение полугода, а нефтепродуктов — к концу 2022-го.

Читайте на РБК Pro Pro Экс-глава IBM: лучше поспешить и ошибиться, чем опоздать и ошибиться Экс-глава IBM: лучше поспешить и ошибиться, чем опоздать и ошибиться Статьи Pro Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами Статьи Pro Как устроить бардак в финансах компании — восемь вредных привычек Как устроить бардак в финансах компании — восемь вредных привычек Инструкции Pro Инфляция бьет рекорды: что будет с акциями и недвижимостью Инфляция бьет рекорды: что будет с акциями и недвижимостью Статьи Pro Король такси или поисковик: каким видится будущее «Яндекса» Король такси или поисковик: каким видится будущее «Яндекса» Статьи Pro Китайский Twitch: куда перетекут клиенты рекламодателей на стримах Китайский Twitch: куда перетекут клиенты рекламодателей на стримах Статьи Pro Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года Статьи Pro Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку Инструкции

Чтобы эта мера была принята, ее должны одобрить все 27 стран объединения. В Венгрии не раз заявляли, что не поддержат запрет на импорт российской нефти.

Bloomberg также писал, что Евросоюз предложил запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти, в том числе в сфере страхования. По данным агентства, Греция, Мальта и Кипр усомнились в необходимости запрета на транспортировку нефти между третьими странами, потому что такой шаг поможет конкурентам Европы.

В начале марта запрет на поставки российской нефти и газа ввели США. В апреле президент России Владимир Путин поручил ускорить перенаправление поставок этих ресурсов «на перспективные рынки — на Юг и Восток».

4 мая Минфин сообщил, что средняя цена нефти Urals в апреле составила $70,52 за баррель — это почти на 13% больше, чем в прошлом году ($62,5). 5 мая нефть этой марки торговалась на уровне $76,99 за баррель, Brent — $110 за баррель.