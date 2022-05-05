Аналитики оценили последствия эмбарго ЕС на российскую нефть

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 мая
EUR ЦБ: 72,78 (—) Инвестиции, 04 мая, 18:11
Курс доллара на 5 мая
USD ЦБ: 69,42 (—) Инвестиции, 04 мая, 18:11
Lloyd's List узнал о продаже «Совкомфлотом» трети судов из-за санкций Бизнес, 18:09
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:56
Габулов ушел с поста гендиректора «Химок» за три тура до конца чемпионата Спорт, 17:54
Зеленский призвал страны взять шефство над регионами Украины Политика, 17:52
Криптобиржа Binance выделила $500 млн Илону Маску на покупку Twitter Крипто, 17:51
ЖКХ, экология и видеонаблюдение: реальные российские IoT-проекты РБК и МегаФон, 17:47
Теннисистка Александрова не смогла пробиться в финал турнира в Мадриде Спорт, 17:37
Минздрав зарегистрировал препарат от COVID «Миробивир» Общество, 17:29
Чили потребовала путевку на ЧМ из-за поддельных данных игрока Эквадора Спорт, 17:25
Япония введет санкции против 140 россиян Политика, 17:23
Times сообщила о решении долговой проблемы, мешающей продаже «Челси» Спорт, 17:22
Отцы из прошлого: существует ли телегония на самом деле Социальная экономика, 17:20
Синоптики предупредили москвичей об аномальном холоде и дожде 9 мая Общество, 17:19
Мозаика, мосты и работа по дому: как восстановить силы после тяжелого дня РБК и ГАЛС, 17:18
Война санкций ,  
0 

Аналитики оценили последствия эмбарго ЕС на российскую нефть

Эксперты разошлись во мнениях о том, насколько серьезно запрет повлияет на российскую экономику: одни считают, что рост цен на нефть компенсирует утрату европейского рынка, а другие предполагают, что потери будут более серьезными
BRENT BRENT $110,78 +3,2%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Если Евросоюз запретит импорт российской нефти, Москве придется перенаправить экспорт на азиатский рынок, пишет Financial Times со ссылкой на аналитиков. По мнению Крейга Кеннеди, младшего специалиста Центра российских и евразийских исследований им. Дэвиса Гарвардского университета, сейчас неясно, «каков будет аппетит» азиатских стран и сможет ли их спрос на российскую нефть возместить потери от европейского запрета.

Эксперт добавил, что возможные ограничения на страхование судов скажутся на морских перевозках и есть риск, что Россия не сможет обеспечить достаточное количество танкеров для перевода поставок в Азию.

Приглашенный старший научный сотрудник Финского института международных отношений Мария Шагина считает, что продажа нефти Китаю и Индии «не сможет полностью компенсировать потерю европейского рынка». «Россия столкнется с препятствиями в инфраструктуре, неопределенностью спроса и логистическими трудностями», — предупредила она. Специалист предположила, что России удастся сохранить часть дохода от экспорта нефти, но не в прежних объемах.

Фон дер Ляйен сообщила о планах ЕС ввести эмбарго на всю российскую нефть
Политика
Урсула фон дер Ляйен

Экономист Renaissance Capital по России и СНГ Софья Донец считает, что российская экономика сможет справиться с кратковременными последствиями запрета, но в долгосрочной перспективе его влияние будет более серьезным из-за сложностей в перенаправлении поставок в Азию. «В ближайшей перспективе этот удар — ожидаемый, его компенсирует всплеск цен на нефть. В долгосрочной перспективе он затронет экономическую деятельность и стоимость рубля», — сказала она. Донец предположила, что это влияние в основном «станет реальностью с некоторой задержкой в 2023 году».

Экономист, бывший замминистра финансов и первый зампред правления ЦБ России (в 1995–1998 годах) Сергей Алексашенко заявил, что возможное нефтяное эмбарго ЕС будет не очень эффективным: по его мнению, рост цен на нефть нейтрализует ущерб от потери этого рынка.

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС в рамках шестого пакета санкций планирует запретить импорт всей российской нефти: сырой — в течение полугода, а нефтепродуктов — к концу 2022-го.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Stuart Ramson / AP Экс-глава IBM: лучше поспешить и ошибиться, чем опоздать и ошибиться
Статьи
Pro
Фото: Gina Smith / Unsplash Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами
Статьи
Pro
Как устроить бардак в финансах компании — восемь вредных привычек
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция бьет рекорды: что будет с акциями и недвижимостью
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Король такси или поисковик: каким видится будущее «Яндекса»
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Китайский Twitch: куда перетекут клиенты рекламодателей на стримах
Статьи
Pro
Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку
Инструкции

Чтобы эта мера была принята, ее должны одобрить все 27 стран объединения. В Венгрии не раз заявляли, что не поддержат запрет на импорт российской нефти.

Французский министр назвала сроки принятия нефтяного эмбарго Евросоюзом
Политика
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Bloomberg также писал, что Евросоюз предложил запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти, в том числе в сфере страхования. По данным агентства, Греция, Мальта и Кипр усомнились в необходимости запрета на транспортировку нефти между третьими странами, потому что такой шаг поможет конкурентам Европы.

В начале марта запрет на поставки российской нефти и газа ввели США. В апреле президент России Владимир Путин поручил ускорить перенаправление поставок этих ресурсов «на перспективные рынки — на Юг и Восток».

4 мая Минфин сообщил, что средняя цена нефти Urals в апреле составила $70,52 за баррель — это почти на 13% больше, чем в прошлом году ($62,5). 5 мая нефть этой марки торговалась на уровне $76,99 за баррель, Brent — $110 за баррель.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
ЕС санкции нефть Россия
Материалы по теме
ZDF узнал о трех странах ЕС, отозвавших вето на эмбарго российской нефти
Политика
Французский министр назвала сроки принятия нефтяного эмбарго Евросоюзом
Политика
Япония отказалась немедленно ввести эмбарго нефти из России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter