Аналитики оценили последствия эмбарго ЕС на российскую нефть
Если Евросоюз запретит импорт российской нефти, Москве придется перенаправить экспорт на азиатский рынок, пишет Financial Times со ссылкой на аналитиков. По мнению Крейга Кеннеди, младшего специалиста Центра российских и евразийских исследований им. Дэвиса Гарвардского университета, сейчас неясно, «каков будет аппетит» азиатских стран и сможет ли их спрос на российскую нефть возместить потери от европейского запрета.
Эксперт добавил, что возможные ограничения на страхование судов скажутся на морских перевозках и есть риск, что Россия не сможет обеспечить достаточное количество танкеров для перевода поставок в Азию.
Приглашенный старший научный сотрудник Финского института международных отношений Мария Шагина считает, что продажа нефти Китаю и Индии «не сможет полностью компенсировать потерю европейского рынка». «Россия столкнется с препятствиями в инфраструктуре, неопределенностью спроса и логистическими трудностями», — предупредила она. Специалист предположила, что России удастся сохранить часть дохода от экспорта нефти, но не в прежних объемах.
Экономист Renaissance Capital по России и СНГ Софья Донец считает, что российская экономика сможет справиться с кратковременными последствиями запрета, но в долгосрочной перспективе его влияние будет более серьезным из-за сложностей в перенаправлении поставок в Азию. «В ближайшей перспективе этот удар — ожидаемый, его компенсирует всплеск цен на нефть. В долгосрочной перспективе он затронет экономическую деятельность и стоимость рубля», — сказала она. Донец предположила, что это влияние в основном «станет реальностью с некоторой задержкой в 2023 году».
Экономист, бывший замминистра финансов и первый зампред правления ЦБ России (в 1995–1998 годах) Сергей Алексашенко заявил, что возможное нефтяное эмбарго ЕС будет не очень эффективным: по его мнению, рост цен на нефть нейтрализует ущерб от потери этого рынка.
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС в рамках шестого пакета санкций планирует запретить импорт всей российской нефти: сырой — в течение полугода, а нефтепродуктов — к концу 2022-го.
Чтобы эта мера была принята, ее должны одобрить все 27 стран объединения. В Венгрии не раз заявляли, что не поддержат запрет на импорт российской нефти.
Bloomberg также писал, что Евросоюз предложил запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти, в том числе в сфере страхования. По данным агентства, Греция, Мальта и Кипр усомнились в необходимости запрета на транспортировку нефти между третьими странами, потому что такой шаг поможет конкурентам Европы.
В начале марта запрет на поставки российской нефти и газа ввели США. В апреле президент России Владимир Путин поручил ускорить перенаправление поставок этих ресурсов «на перспективные рынки — на Юг и Восток».
4 мая Минфин сообщил, что средняя цена нефти Urals в апреле составила $70,52 за баррель — это почти на 13% больше, чем в прошлом году ($62,5). 5 мая нефть этой марки торговалась на уровне $76,99 за баррель, Brent — $110 за баррель.