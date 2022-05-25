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ОАЭ впервые за два года отправили нефть в Европу

Танкер Moscow Spirit доставит эмиратскую нефть из Египта в порт Роттердама, на корабле находится 1 млн барр. топлива, пишет Bloomberg. Нефтяные поставки из ОАЭ в европейские страны были приостановлены около двух лет
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Фото: Patrick Pleul / dpa/ picture-alliance / ТАСС
Фото: Patrick Pleul / dpa/ picture-alliance / ТАСС

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) возобновили поставки нефти в Европу в условиях нежелания европейских импортеров закупать нефть российского производства, пишет Bloomberg со ссылкой на данные портов и отслеживания судов.

Агентство указывает, что нефтяной танкер Moscow Spirit, нанятый французской нефтегазовой компанией TotalEnergies SA, направляется из ОАЭ в нидерландский порт Роттердам. По данным Bloomberg, на нем находится около 1 млн барр. эмиратской нефти. Total также направила нефтяной супертанкер в Египет, вероятно, груз на нем также затем проследует в Европу через средиземноморский порт Седи-Керир.

В последний раз нефть из ОАЭ была доставлена в Европу два года назад — в мае 2020 года, во время распространения коронавируса и обрушения рынка нефти, пишет Bloomberg.

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Согласно данным портала для отслеживания морских судов VesselFinder, корабль Moscow Spirit отправился из египетского порта в Суэце 20 мая, планируется, что танкер прибудет в Роттердам к 1 июня. Последний раз к моменту написания материала судно передало свою геопозицию около 20:00 мск 24 мая, тогда оно находилось между Тунисом и Сардинией. Корабль ходит под флагом Багамских островов.

Портал MarineTraffic указывает, что корабль способен перевозить 156,8 тыс. т полезного груза.

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О фрахте компании TotalEnergies нефтетанкера для поставок топлива из ОАЭ сообщил в конце апреля Reuters со ссылкой на источники среди трейдеров. Агентство уточнило, что судоходное подразделение компании CSSSA намерено перевезти 1 млн барр. нефти сорта Murban из порта Джебель-Дана для Великобритании, причем судно должно было ее доставить в начале мая. Опрошенные Reuters трейдеры спрогнозировали увеличение поставок сырой нефти из ОАЭ в европейские страны в условиях угрозы введения нефтяного эмбарго против России.

О стремлении к отказу от поставок российской нефти говорится в плане REPowerEU, который Еврокомиссия представила в середине мая. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен указала, что он основан на трех принципах: диверсификация поставок, экономия энергии и ускорение перехода на возобновляемые источники. План действий рассчитан на пять лет — до 2027 года, в Брюсселе оценивают затраты на его реализацию в €210 млрд.

В Кремле предупреждают, что введение эмбарго на поставки нефти российского производства грозит «ударом по всем». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что такое решение окажет негативное влияние на энергобаланс континента и станет причиной изменений на глобальном нефтяном рынке.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
нефть поставки нефти ОАЭ Европа
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