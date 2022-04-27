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Война санкций ,  
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Reuters сообщил о проблемах с перевозкой российской нефти в Индии

По данным источников агентства, индийская государственная компания не может найти судно для перевозки нефти для отправки ее покупателям. Проблемы связаны в том числе с трудностями при страховании судов из-за санкций
Фото: Jon Gambrell / AP
Фото: Jon Gambrell / AP

Индийская Oil and Natural Gas Corp (ONGC) не может найти судно для транспортировки 700 тыс. баррелей российской нефти с Дальнего Востока, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Чтобы перевезти нефть, необходимо судно, которое может ходить в ледовых условиях, отмечает агентство. Его поиски усложнились из-за репутационных рисков для перевозчиков и сложностей в обеспечении страховки.

После санкций, введенных западными странами против России из-за операции на Украине, Индия стала закупать больше российской нефти: за первые два месяца военных действий страна купила больше сырья из России, чем за весь 2021 год. ONGC принадлежит 20-процентная доля в «Сахалине-1», индийская компания является подрядчиком в экспорте производимой в рамках проекта нефти марки «Сокол». Обычно нефть сначала отправляют с терминала Де-Кастри (Хабаровский край) в Южную Корею на судах ледового класса, а там ее перемещают на обычный танкер. После этого нефть отправляется к покупателям — как правило, в Северную Азию. Индийские нефтеперерабатывающие компании редко сами покупают «Сокол» из-за дороговизны, вызванной сложной логистикой, отмечает агентство.

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Фото:Zuma / ТАСС

Раньше ONGC использовала суда «Совкомфлота», но из-за новых санкций у российской компании возникли трудности со страхованием, пояснили источники Reuters в судоходной отрасли. В марте ONGC не смогла найти покупателей на нефть марки «Сокол», так что ей пришлось продать сырье индийским Hindustan Petroleum и Bharat Petroleum. Нефть должны были отправить к покупателям из южнокорейского порта Йосу в мае, но организовать транспортировку не удалось из-за проблем со страховкой судна.

Новые санкции ограничили импорт товаров в Россию из западных стран и экспорт туда российской продукции. После этого Москва решила перенаправить часть экспорта на азиатские рынки. Евросоюз в рамках очередного пакета санкций решил с 16 апреля закрыть все порты для российских судов, кроме терпящих бедствие и перевозящих в ЕС газ, нефть, ядерное топливо, алюминий, удобрения и некоторые другие категории разрешенных ко ввозу товаров. 21 апреля о решении запретить российским судам заходить в порты объявил президент США Джо Байден.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Индия нефть санкции Совкомфлот
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