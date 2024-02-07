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Росстат оценил рост экономики и доходов россиян в 2023 году

Росстат: ВВП России в 2023 году вырос на 3,6%, реальные доходы россиян - на 5,4%
Российская экономика выросла на 3,6% в 2023 году, а реальные располагаемые доходы — на 5,4%, сообщил Росстат. Оба показателя превысили прогнозы властей
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

ВВП России в 2023 году увеличился на 3,6%, следует из первой оценки Росстата. Показатель превысил ожидания властей: в конце декабря на основе статистики за 11 месяцев Минэкономразвития прогнозировало рост ВВП на 3,5%, а сентябрьский прогноз ведомства предполагал прирост на уровне 2,8%. В результате позитивная динамика стала максимальной с 2021 года, когда на фоне низкой базы пандемического 2020-го ВВП увеличился на 5,9%. Спад 2022 года на 1,2%, как уточнял Росстат в конце 2023 года, полностью отыгран.

Что стало драйвером роста

В разрезе отраслей самая заметная позитивная динамика наблюдалась в двух сферах — деятельности в сфере гостиниц и общепита, а также информации и связи. За 2023 год они продемонстрировали рост на 10%. На втором месте по приросту оказалась финансовая и страховая деятельность (+8,6%), на третьем — административная и сопутствующие дополнительные услуги (+7,8%). Строительство и обрабатывающие производства выросли на 7%, деятельность профессиональная, научная и техническая — на 6%, государственное управление и обеспечение военной безопасности — на 3,5%. Оптовая и розничная торговля выросла на 7,3% — после провала на 12,8% годом ранее.

В то же время ряд отраслей продемонстрировали спад. Так, в сфере водоснабжения и водоотведения физический объем ВВП сократился на 3%, в предоставлении прочих видов услуг (сюда входят деятельность общественных организаций, ремонт компьютеров и т.д.) — на 2,7%, а в добыче полезных ископаемых — на 2%. Добыча формирует 13,7% ВВП (по данным за 2022 год), поэтому спад в этом секторе сильно повлиял на итоговый показатель по экономике.

В структуре использования ВВП наиболее заметно выросла доля валового накопления — до 27% в 2023 году против 22,5% годом ранее. Расходы на конечное потребление тоже увеличились — до 68,7% (в 2022 году — 64,9%). Вклад чистого экспорта (экспорт минус импорт) в использовании ВВП, напротив, резко снизился — с 12,6% в 2022 году до 4,3% в 2023-м.

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Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

Как изменились доходы и пенсии

Динамика доходов населения в 2023 году тоже оказалась лучше прогнозов властей. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на уровень инфляции) увеличились на 5,4% после сокращения на 1% годом ранее. В декабре Минфин заявлял, что по итогам 2023 года рост реальных располагаемых доходов составит 4,6%. В номинальном выражении доходы выросли на 10,9% и составили 50,3 тыс. руб. на душу населения, следует из данных Росстата.

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В структуре доходов в 2023 году традиционно преобладала оплата труда — ее доля достигла 59% (+1,5 п.п. по сравнению с 2022 годом). Также вырос вклад предпринимательской деятельности — на 1,1 п.п., до 6,8%, прочих денежных поступлений — на 1,3 п.п., до 10,3%. Наибольшее сокращение, напротив, продемонстрировали доходы от собственности — минус 3,4 п.п., до 4,4%, а вклад социальных выплат снизился на 0,5 п.п., до 19,5%.

Реальный размер назначенных пенсии по итогам года увеличился на 3,3%, сообщил Росстат. Для сравнения: в 2022 году показатель снижался: без учета единовременной выплаты в 2021 году — на 0,9%, с учетом — на 5,8%. Номинальный рост уровня пенсий в 2023 году составил 9,3%, в результате их средний размер достиг 19,49 тыс. руб. на человека.

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