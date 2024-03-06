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Эксклюзив

Доходы россиян от предпринимательства достигли рекорда с 2014 года

Предпринимательские доходы россиян выросли почти на 25% в реальном выражении
В 2023 году россияне получили от предпринимательства доход ₽6 трлн — на ₽1,5 трлн больше, чем годом ранее, показали данные Росстата. По расчетам эксперта из ВШЭ, этот рост соответствует почти 25% в реальном выражении
Фото: Алексей Гынгазов / Global Look Press
Фото: Алексей Гынгазов / Global Look Press

Доходы населения от предпринимательской деятельности, по статистике Росстата, в 2023 году достигли 6 трлн руб., показав рост в номинальном выражении на 32% к 2022 году (почти 1,5 трлн руб.), а в реальном (с поправкой на инфляцию) — почти на 25%, следует из расчетов замдиректора центра развития НИУ ВШЭ Светланы Мисихиной, представленных в обзоре института. Их доля в общих денежных доходах населения составила 6,8% по итогам года, что является максимальным показателем с 2014-го (тогда было 7%), следует из данных Росстата. По итогам 2022 года доля предпринимательских доходов оценивалась в 5,7%, как и в 2021 году.

В конце 2018 года Росстат существенно поменял методику учета денежных доходов и расходов, и сопоставимый ряд данных по доходам, рассчитанным по новой методике, есть только с 2013 года.

В основе свежих данных и расчетов — первоначальная оценка доходов и расходов населения Росстата за 2023 год в сравнении с итоговыми оценками за предыдущие годы. Данные по доходам имеют обыкновение довольно значительно пересматриваться впоследствии. В доходы от предпринимательства Росстат включает поступления от сдачи в аренду жилья и иного имущества, доходы самозанятых и индивидуальных предпринимателей, авторские вознаграждения, а также вознаграждения членов советов директоров компаний.

Доходы россиян от предпринимательства достигли рекорда с 2014 года

Одновременно сильные движения показали и другие компоненты денежных доходов в разрезе источников поступления. Так, доходы от собственности (сюда включаются доходы от финансовых активов — дивиденды, проценты по депозитам, выплаты по ценным бумагам) в 2023 году сократились на 41% в реальном выражении (примерно с 6,2 трлн до 3,9 трлн руб.), подсчитала Мисихина. Их доля снизилась до 4,4% с 7,8% в 2022 году (то есть в 2022 году доходы от собственности были выше, чем доходы от предпринимательства).

Кроме того, доля оплаты труда наемных работников увеличилась до рекорда с 2013 года, то есть на множестве значений по новой методологии, — 59%. Для сравнения: в 2022 году она составляла 57,5%. Рост на 1,5 п.п. соответствует приросту более чем на 6 трлн руб. в номинальном выражении. В 2023 году реальные заработные платы увеличились на 7,8% — максимальный прирост за пять лет, причем лидерами по росту стали отрасли, которые аналитики связывают с активным импортозамещением, строительством, гособоронзаказом, писал РБК. В оплату труда Росстат включает и довольствие военнослужащих. Денежное довольствие и социальные выплаты для военнослужащих должны определяться Росстатом, согласно методике, по данным бюджетов всех уровней (сейчас статистика федерального бюджета по исполненным расходам практически полностью закрыта).

РБК направил запрос в Росстат.

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Возможны ли пересмотры

Для понимания итоговой динамики Мисихина призывает дождаться финальных оценок Росстата. Она обращает внимание, что в ходе пересмотра показатели сильно меняются. К примеру, в 2022 году размер дооценки доходов по собственности составил 57%: по первой оценке (в феврале прошлого года) эти доходы составили 4 трлн руб., а по окончательной (в феврале текущего года) — 6,2 трлн руб. Расходы, направленные на сбережения, пересмотрели на 20% в сторону понижения: изначально их оценили в 5,8 трлн, а итогово — в 4,6 трлн руб.

Так что показатель по тем же доходам от собственности может быть сильно уточнен в связи с регулярным пересчетом данных Росстатом, предупреждает Мисихина. Дело в том, что данные по дивидендным выплатам поступают в статистическое ведомство с большой задержкой и Росстат учитывает их лишь в ходе пересчетов (согласно методике Росстата, данные по дивидендам в пользу физических лиц должна предоставлять ФНС).

Как изменилась структура доходов и расходов

Всего в 2023 году сумма денежных доходов населения составила 88,3 трлн руб. На втором месте после оплаты труда наемных работников с долей 19,5% — социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии): их поступления составили 17,2 трлн руб., что на 8% больше, чем годом ранее в номинальном выражении (и на 2% — в реальном, следует из оценки Мисихиной).

На третьем месте по доле в общих доходах населения (10,3%) располагаются прочие денежные доходы. Этот компонент считается косвенным путем — как балансирующая строка (совокупный объем доходов населения считается Росстатом не напрямую, а путем суммирования расходов, сбережений, а также изменения денежной наличности на руках у населения; недостающая сумма записывается в «прочие доходы»). В составе этой категории есть некоторые доходы, не имеющие широкого распространения, такие как денежные переводы (в том числе из-за рубежа), выигрыши в лотереях, доходы от сдачи вторсырья и т.п. От них россияне получили 9 трлн руб., что на 26,7% больше в номинальном выражении, чем в 2022 году.

Доходы россиян от предпринимательства достигли рекорда с 2014 года

В структуре расходов населения также выявились показатели, чей рост оказался значительным. В частности, на 31,7% (номинально) выросли расходы, направленные на сбережения, — с 4,6 трлн до 6 трлн руб. В сбережениях учитываются вложения в ценные бумаги, на депозиты, покупку недвижимости, объем наличных на руках у населения.

Больше всего россияне тратят на покупку товаров и услуг — 69,5 трлн руб.: в 2023 году этот показатель вырос на 11,3% в номинальном выражении.

Причины динамики

Рост предпринимательских доходов может отчасти объясняться переносом крупными банками и компаниями мотивационных выплат и бонусов менеджменту с 2022 на 2023 год, что рекомендовал сделать Центробанк, рассуждает главный экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков.

«Другой причиной может быть рост регистрируемых доходов от сдачи недвижимости в аренду и постепенное обеление рынка аренды жилья», — говорит он. Легально сдавать квартиру можно, будучи самозанятым, индивидуальным предпринимателем или декларируя доход от аренды. В конце 2022 года в ФНС отмечали рост задекларированных доходов от аренды жилья. Число самозанятых-физлиц за 2023 год увеличилось с 6,2 млн до 8,8 млн человек по состоянию на конец года, следует из данных налоговой службы. Тем не менее рынок аренды жилья во многом остается в серой зоне.

Экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец сказала РБК, что в позитивной динамике доходов от предпринимательской деятельности «нет сюрприза». По ее оценке, здесь могла сыграть роль относительно низкая база 2022 года, когда экономика адаптировалась к санкциям и восстанавливалась.

«А вот снижение доходов от собственности более парадоксально: доход от финансовых вложений, по идее, в 2023 году должен был быть больше, — отмечает она. — Позиция населения так выстроена, что оно выигрывает, например, от ослабления рубля, которое происходило в 2023 году, и, безусловно, должно было все-таки выиграть от переоценки финансовых активов, которая тоже по итогам года сложилась сугубо положительная. Можно предположить, что здесь каким-то образом сказалось снижение доходов от активов за рубежом».

Рост расходов на сбережения может быть связан с высокой ключевой ставкой Центробанка, предполагает Исаков. За 2023 год ставка повышалась пять раз, сейчас она составляет 16%. По данным ЦБ, по состоянию на 1 января 2024 года на депозитах россиян размещены рекордные 54,1 трлн руб. Годом ранее объем вкладов физлиц составлял 42,7 трлн руб. Как показывают данные ИнФОМ по заказу Центробанка о сберегательных настроениях россиян, в течение 2023 года стремление сберегать было выше, чем год назад, хоть и не намного. При этом росло доверие к депозитам.

«Людей привлекает предложенная банками доходность по депозитам, тем более что банки предлагают высокие ставки по вкладам на три месяца, полгода, год. Такие цифры могут влиять на людей, у которых есть свободные деньги, тем более что инфляция сейчас небольшая», — отмечает Мисихина. По состоянию на третью декаду декабря средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банков составляла 14,75%, сообщал ЦБ.

«По доходам от собственности размеры дооценки могут быть очень велики, и в итоге вполне может быть зафиксирован рост, а не снижение. Это связано со сложностями поступления первичных данных для анализа показателя. Дивидендные выплаты за периоды 2023 года могли утвердить только недавно и еще не выплатить, поэтому они не вошли в статистику Росстата», — резюмирует она.

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При участии
Екатерина Виноградова, Иван Ткачёв
Доходы населения сбережения предпринимательство Росстат
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