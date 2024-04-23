Минэкономики спрогнозировало рост ВВП на 2,8% и доллар за ₽100 через год

Минэкономразвития прогнозирует уверенный рост российской экономики выше потенциала в 2024 году. Его драйвером станут доходы населения и потребительский спрос, а инвестиционную активность ждет охлаждение

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Министерство экономического развития представило традиционные апрельские сценарные условия развития российской экономики и основные параметры макропрогноза на 2025–2027 годы. Заглавный показатель — реальный российский ВВП — в 2024 году увеличится на 2,8% после роста на 3,6% в прошлом году, следует из прогноза. Несмотря на ожидаемое замедление высокой базы, это существенно лучше, чем прогнозировало министерство осенью в рамках подготовки федерального бюджета. Тогда Минэкономики ожидало роста ВВП на 2,8% по итогам 2023 года и на 2,3% в 2024-м.

Новая оценка экономического роста на 2024 год по существу находится посередине между прежним прогнозом министерства и сверхоптимистичной оценкой Международного валютного фонда (МВФ, 3,2%), представленной на прошлой неделе. Прогноз в 2,8% по-прежнему выше потенциала роста российской экономики, оцениваемого консенсусом в 1,5% (потенциальный выпуск — это выпуск, который создается при полной загрузке факторов производства). В номинальном выражении ВВП превысит 200 трлн руб. по итогам 2025 года, прогнозирует Минэкономики.

Рост потребления и зарплат

В 2024 году Минэкономразвития ждет, что основным драйвером роста будет внутренний потребительский спрос, следует из нового прогноза. Рост розничного товарооборота прогнозируется в 7,7% (в 2023 году было 6,4%), а рост объема оказываемых населению платных услуг — в 5,1% (после 4,4% в прошлом году). На текущий год прогнозируются все еще достаточно высокие темпы роста реальных зарплат (6,5%) и реальных располагаемых доходов населения (5,2%).

В то же время инвестиционная активность должна снизиться после опережающего роста в 2022–2023 годах: прирост инвестиций в основной капитал ожидается на уровне 2,3% в 2024 году. В 2022 году он составлял 6,7%, а в 2023-м — 9,8%.

«Основные факторы роста по большому счету остались неизменными, это прежде всего внутренний спрос. Мы сохранили нашу оценку по росту инвестиций на 2024 год на уровне 2,3%. Это с учетом того, что, во-первых, в прошлом году рост инвестиций оказался существенно выше, чем мы прогнозировали: в сентябрьском прогнозе мы ожидали около 6%, а по факту за прошлый год рост инвестиций составил почти 10%. При этом, естественно, в рост инвестиций закладывается текущий параметр кредитных условий и, естественно, потребительский спрос», — объяснил представитель Минэкономразвития.

По динамике ключевой ставки в Минэкономики руководствуются официальным прогнозом Банка России (в феврале прогнозировал, что в среднем за 2024 год ставка составит 13,5–15,5% при текущем уровне в 16%). «Мы видим, что ставка жестким ограничителем экономического роста не стала», — констатировал представитель министерства.

«Более высокие темпы роста потребления обеспечиваются прежде всего ростом собственного производства», — заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительства, представляя прогноз. Потребительская активность является следствием роста доходов населения, отметил он.

Рост зарплат продолжится при низком уровне безработицы (3% на всем горизонте), прогнозирует Минэкономики. В министерстве воспринимают этот тренд как «процесс вымывания низкооплачиваемого, низкопроизводительного труда». «То, что многие годы говорили, что надо реализовать меры по сокращению низкооплачиваемых, низкопроизводительных рабочих мест, — сейчас эти процессы во многом идут», — утверждает представитель ведомства.

Дискуссия о перегреве В Банке России недавно вновь заявили, что экономика «отклоняется вверх от траектории сбалансированного роста», по существу констатировав продолжающийся «перегрев» (ситуацию, когда спрос опережает возможности предложения, а уровень ВВП находится выше потенциала). «Если двигатель, который стоит за этим позитивом, уходит (например, перестает играть большую роль бюджетный импульс), то есть риск большого охлаждения, торможения. Чем больше ты перегреваешься, тем больнее будет охлаждение», — предупреждала главный экономист «Тинькофф Инвестиций» Софья Донец. Точка зрения Минэкономразвития — никакого перегрева нет. «Если мы откроем учебник макроэкономики, что есть «перегрев»? Это когда экономика упирается в свой потенциал и в силу объективных ограничений расти больше не может. А любое стимулирование приводит не к росту выпуска, а к росту цен. Имеем мы такую ситуацию сейчас? Нет, не имеем», — говорит представитель министерства. Можно долго дискутировать на тему, какой у России сейчас потенциал роста, добавляет он. «Мы считаем, глядя на текущую ситуацию в экономике, что потенциальные темпы роста у нас не ниже 2%, а по мере развертывания технологической базы — 3%. И здесь есть разные факторы — дозагрузки мощностей, повышения производительности труда, создания новых мощностей», — перечисляют в Минэкономики.

Внешние условия и курс рубля

Минэкономразвития прогнозирует в 2024 году меньший уровень сальдо торгового баланса по товарам, чем в 2023 году, когда экспортные поступления снизились из-за дисконтов на российское сырье и определенных проблем с платежами, а импорт вырос. Если в 2023 году профицит внешней торговли товарами составил $120,9 млрд, то на 2024 год прогнозируется $104,5 млрд (и около $106 млрд в 2025-м). «Все равно, за счет всех ограничений, это хороший крепкий баланс», — считает представитель министерства.

К концу 2024 года в Минэкономразвития ожидают некоторого ослабления курса доллара к рублю: прогноз по среднему курсу в 2024 году — 94,7 руб. за доллар (на 23 апреля — 93,4 руб. по состоянию на 13:30 мск). В 2025 году средний курс приблизится к 100 руб., в 2026 году составит 101 руб. за доллар, следует из прогноза.

Минэкономики отметило «не только некоторое временное охлаждение инвестиционной активности в экономике, но и большее, чем ожидалось ранее, ослабление рубля и ускорение в начале года инфляции, что вызвано несколько более слабым торговым балансом», комментирует замдиректора центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Прогноз ведомства по инфляции на конец 2024 года — 5,1%, а с 2025 года инфляция вернется к целевому ориентиру ЦБ (4%).

Ожидания на 2025–2027 годы и риски

В 2025–2026 годах Минэкономики ждет замедления экономического роста до 2,3% в год — при динамике инвестиций не более 3%. Рост реальных зарплат, по прогнозу, замедлится до 3,6% в 2025 году и до 2,5% к 2027 году. «В 2025–2027 годах ожидаем продолжение устойчивого роста экономики на уровне 2,3–2,4% в год», — заявил Решетников.

МВФ в 2025 году ожидает замедления роста экономики России до 1,8%, объясняя это угасающим эффектом от высоких инвестиций и личного потребления, поддерживаемого сейчас ростом зарплат. По оценкам Bloomberg Economics, после 2024-го рост, скорее, вернется в диапазон 1,5–2% на фоне снижения бюджетного импульса и затухания поддержки со стороны роста кредитования.

Риски для базового прогноза «достаточно серьезны», говорит представитель Минэка. Со стороны внешних условий это усиливающееся и модифицирующееся санкционное давление и неустойчивость роста мировой экономики, замедление экономик стран — основных торговых партнеров России. Также есть группа внутренних рисков, связанных с возможными дисбалансами спроса и предложения по отдельным направлениям, вопросы, связанные с ограниченностью трудовых ресурсов, добавляет он. Реализация этих рисков по традиции учтена в консервативном сценарии.

Уверенное восстановление после санкционного удара обеспечивает достаточную подушку безопасности, но важно активизировать поддержку национального производителя, не допустить чрезмерного роста импорта из Азии, предупреждает Миронов.