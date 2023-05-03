Предпринимательские доходы россиян достигли максимума с 2014 года

Реальные располагаемые доходы россиян в январе–марте повысились на 0,1% в годовом выражении, сообщил Росстат. Вклад предпринимательских поступлений стал максимальным с 2014 года и достиг 7%. А доля социальных выплат снизилась

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Реальные располагаемые денежные доходы населения в первом квартале 2023 года выросли на 0,1% по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. Об этом говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за март. Реальными располагаемыми считаются доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Показатель повышается второй квартал подряд: в октябре-декабре 2022 года он увеличился на 1,5% к тому же периоду предыдущего года. Однако по итогам всего 2022 года было зафиксировано снижение реальных располагаемых доходов россиян на 1% (в основном под влиянием спада на 5,3% в третьем квартале).

Росстат указал на изменения в структуре денежных доходов. В докладе отмечается, что по итогам первого квартала (все сравнения — к первому кварталу 2022-го) возросли доли поступлений от оплаты труда (+1,5 п.п., до 63,9%) и предпринимательской деятельности (+0,6 п.п., до 7%). Вклад доходов от бизнеса в совокупные доходы стал максимальным с 2014 года. Параллельно произошло снижение доли социальных выплат до минимума с допандемийного 2019 года (минус 0,8 п.п., до 19,4%). Отрицательную динамику показала и доля доходов от собственности (минус 0,2 п.п., до 4,4%), следует их данных Росстата.

Рост доли предпринимательских доходов, скорее всего связан с легализацией параллельного импорта в России и возвращением «челночного» бизнеса, полагает директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. То, что раньше завозилось в страну массово, теперь импортируется индивидуально, так как есть неудовлетверенный спрос, поясняет он.

Сокращение доли социальных выплат эксперт посчитал ожидаемым: в первом квартале 2023 года не было масштабных индексаций и единовременных выплат, и вряд ли в ближайшее время государство будет выделять на это дополнительные средства в условиях ограниченности бюджета, полагает он.

В структуре доходов с точки зрения их использования зафиксировано снижение доли трат на покупку товаров и услуг (минус 3,8 п.п., до 89,4%).

В абсолютных значениях (без поправки на инфляцию) совокупные расходы россиян выросли почти на 5% в годовом выражении, до 18,1 трлн руб. Совокупные доходы увеличились еще более быстрым темпом (+9%, до 17,4 трлн), однако не смогли превысить расходы. В результате сбережения населения сократились на 4,4%, или 761,6 млрд руб. Впрочем, год назад, в первом квартале 2022 года, сбережения уменьшились почти на вдвое большую сумму - на 1,3 трлн руб.

Как изменились размеры пенсий и зарплат

Реальный размер назначенных в первом квартале пенсий увеличился на 5,4% год к году, отчитался Росстат. В номинальном выражении их средний размер достиг 19,3 тыс. руб.

Данных за квартал о зарплатах статслужба еще не представила. По имеющейся информации, в январе–феврале реальные начисленные зарплаты выросли на 1,7% в годовом выражении, достигнув 64,5 тыс. руб. Наибольший рост номинальных зарплат за два месяца отмечается в сферах производства компьютеров, электронных и оптических изделий (+26,9%), электрического оборудования и прочих транспортных средств (+22,7%), а также готовых металлических изделий (+22%).

Как ранее писал РБК, Минэкономразвития прогнозировало рост реальных зарплат на 5,6% по итогам 2023 года. Если прогноз сбудется, это станет максимальным приростом с 2018 года. Рост реальных располагаемых доходов по итогам года министерство закладывает на уровне 3,4%, рост ВВП — на 1,2%.

Увеличение реальных располагаемых доходов на 0,1% по итогам первого квартала — показатель в лучшем случае стагнационный для экономики страны, отмечает Буклемишев. «Пока не видно, из чего вырастет дальнейший экономический рост, поскольку именно реальные доходы являются основным источником потребления и экономического развития», — заключает он.