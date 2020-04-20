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Правительство расширит программу зарплатных кредитов на крупный бизнес

Программа льготных кредитов для выплаты зарплаты сотрудникам будет расширена: в нее включат средние и крупные предприятия пострадавших отраслей, заявил глава правительства России
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Программа льготных зарплатных кредитов будет расширена на средний и крупный бизнес, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Сейчас важно, чтобы наиболее пострадавшие предприятия, прежде всего небольшие компании, начали получать финансовую помощь от государства. Для поддержки и сохранения занятости мы расширим действие беспроцентных кредитов на выплату зарплаты для средних и крупных компаний из пострадавших отраслей. Сегодня такими кредитами могут воспользоваться малые и микропредприятия из соответствующих отраслей», — сказал Мишустин (цитата по «Интерфаксу»).

Премьер также призвал ускорить разработку необходимых регуляторных и законодательных мер, обеспечивающих поддержку граждан и экономики.

«Прошу максимально оперативно завершить подготовку необходимой нормативно-правовой базы, чтобы новые нормы заработали в интересах граждан и экономики как можно быстрее, усилили эффект от ранее принятых мер», — обратился Мишустин к вице-премьерам.

Министр экономики заявил о борьбе с лоббизмом при распределении льгот
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О работе правительства по отбору предприятий для предоставления льгот рассказывал РБК министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, идет «большая работа», чтобы отобрать действительно важные для страны производства и исключить лоббизм со стороны властей.

«Все предприятия, которые включаются в перечень системообразующих, проверяются дополнительно на соответствие критериям», — заявил министр. Он уточнил, что проверки идут по многим направлениям, в том числе со стороны налоговой службы. «Поэтому идет большая работа <...>, чтобы максимально избежать лоббизма со стороны органов власти, чтобы не попали туда какие-то предприятия, которые, ну скажем так, не являются действительно важными для российской экономики», — пояснил Решетников.

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Говоря о предоставлении предприятиям зарплатных кредитов, министр отметил, что правительство сейчас работает в более быстром темпе, чем коммерческие структуры, в частности банки.

Решение правительства принято по поручению президента Владимир Путина, которое он дал 15 апреля. «Необходимо также расширить применение такой меры поддержки, дать возможность пользоваться этими кредитами средним и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики, с тем чтобы компании не увольняли людей и не копили зарплатные долги перед своими работниками», — сказал тогда глава государства.

Тогда же Путин поручил обеспечить предприятия малого и среднего бизнеса средствами на выплату зарплат в размере 12,1 тыс. руб. на одного сотрудника. Он уточнил, что это будет прямая безвозмездная помощь от государства. «Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач. В том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае», — сказал президент.

Объем помощи будет рассчитываться исходя из численности работников компаний по состоянию на 1 апреля. Кроме того, Путин поручил правительству сделать так, чтобы обращение за такой помощью было для бизнесов простым и удобным. Правительство должно обеспечить условия, при которых бизнес мог бы подавать заявки на такую помощь уже с 1 мая 2020 года, указал президент.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: правительство, кредиты, бизнес
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Путин предложил выделить бизнесу деньги на выплату зарплат сотрудникам
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Министр экономики заявил о борьбе с лоббизмом при распределении льгот
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