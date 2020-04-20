Правительство расширит программу зарплатных кредитов на крупный бизнес

Программа льготных кредитов для выплаты зарплаты сотрудникам будет расширена: в нее включат средние и крупные предприятия пострадавших отраслей, заявил глава правительства России

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Программа льготных зарплатных кредитов будет расширена на средний и крупный бизнес, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Сейчас важно, чтобы наиболее пострадавшие предприятия, прежде всего небольшие компании, начали получать финансовую помощь от государства. Для поддержки и сохранения занятости мы расширим действие беспроцентных кредитов на выплату зарплаты для средних и крупных компаний из пострадавших отраслей. Сегодня такими кредитами могут воспользоваться малые и микропредприятия из соответствующих отраслей», — сказал Мишустин (цитата по «Интерфаксу»).

Премьер также призвал ускорить разработку необходимых регуляторных и законодательных мер, обеспечивающих поддержку граждан и экономики.

«Прошу максимально оперативно завершить подготовку необходимой нормативно-правовой базы, чтобы новые нормы заработали в интересах граждан и экономики как можно быстрее, усилили эффект от ранее принятых мер», — обратился Мишустин к вице-премьерам.