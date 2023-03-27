В России ускорилось накопление парниковых газов

Концентрация парниковых газов ежегодно растет и в прошлом году рост опять стал рекордным, сообщил в новом докладе Росгидромет. Это ведет к увеличению среднегодовых температур, что негативно сказывается на климате, говорят ученые

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Концентрация парниковых газов, в первую очередь углекислого газа (CO 2 ) и метана (CH 4 ), в атмосфере России в прошлом году стала расти быстрее. Такие данные содержатся в докладе Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) об особенностях климата на территории России в указанный период.

Данные о концентрации парниковых газов собирают в России на пяти станциях на основе измерений в приземном слое атмосферы. Три станции — в Териберке, Тикси и Новом Порту — расположены в Арктической зоне. Две находятся в Центральном районе европейской части страны — в Обнинске (Калужская область) и Приокско-Террасном биосферном заповеднике (Московская область).

Станции в Териберке и Тикси находятся в условиях, близких к фоновым, и входят в систему станций Глобальной службы атмосферы Всемирной метеорологической организации (ВМО). Станции в Обнинске и Приокско-Террасном биосферном заповеднике расположены примерно в 110 км от Москвы и подвержены влиянию региональных источников выбросов. Станция в Новом Порту считается труднодоступной. Из-за отсутствия доступа наземного транспорта в период с октября по декабрь наблюдения на ней завершены не были.

Что такое парниковые газы Парниковые газы — общее название углекислого газа, метана, закиси азота (N 2 O) и фторсодержащих газов. Росту их эмиссии способствуют сжигание ископаемого топлива и уменьшение площади лесов, активно поглощающих СО 2 . Основная доля в выбросах приходится на углекислый газ, на втором месте — метан. Объемы выбросов парниковых газов оцениваются в СО 2 -эквиваленте. Концентрация парниковых газов в атмосфере измеряется в миллионных или миллиардных долях. Например, если концентрация СО 2 составила 422 млн-1, значит его плотность в воздухе составляет 422 частицы на миллион.

Очередной рекорд

Увеличение концентрации в России как СО 2 , так и СН 4 продолжается, констатирует Росгидромет. Уровень концентрации СО 2 в атмосфере северных широт достиг в прошлом году очередного максимума. Среднегодовое значение на фоновых станциях в Териберке и Тикси превысило 422 млн-1, а максимальные за год концентрации, наблюдаемые в зимние месяцы, приближались к 430 млн-1. Уровень концентрации и амплитуда сезонного хода на этих станциях близки к данным станции «Барроу» (США, Арктическая зона), отмечает ведомство.

По данным фоновых станций, в прошлом году темпы роста концентрации СО 2 возросли по сравнению с 2020 и 2021 годами, говорится в докладе. Увеличение концентрации за последний истекший год составило 3,4–3,5 млн-1, что существенно выше среднеглобальной скорости роста за предыдущие десять лет. Это также значительно выше показателя глобального прироста за 2021-й (2,5 млн-1) и на российских арктических станциях (2,6 млн-1).

Среднегодовая концентрация метана на российских северных станциях в прошлом году также достигла рекордных значений, приблизившись к 2020 млрд-1. Как отмечает Росгидромет, тенденция к повышенному росту СН 4 начала проявляться с 2019 года. Тогда на станции в Тикси регистрировались высокие значения концентрации в период максимума природной эмиссии в августе—сентябре. В 2020-м значения СН 4 там оставались высокими до конца года, и эта тенденция начала прослеживаться на станции в Териберке.

В прошлом году метеорологи зафиксировали сильное увеличение концентрации метана на станции в Териберке (на 20 млрд-1 за год) и замедление прироста на станции в Тикси, при этом уровень концентрации CH 4 на обеих сравнялся.

Концентрация метана растет все быстрее не только в российской Арктике, но и в глобальном масштабе. Так, по данным ВМО, в 2020 и 2021 годах были зафиксированы наибольшие внутригодовые увеличения содержания метана в атмосфере (15 и 18 млрд-1 соответственно) с момента развертывания систематических измерений в начале 1980-х.

Станции, подверженные влиянию региональных источников, также демонстрируют рост концентрации СО 2 . В прошлом году среднегодовые значения концентрации СО 2 составили 447,5 млн-1 в Приокско-Террасном биосферном заповеднике и 433 млн-1 в Обнинске. Среднегодовая концентрация метана на этих станциях была 2036,9 млрд-1 и 2115 млрд-1 соответственно.

Причины роста концентрации CO 2 и CH 4

Однозначной причиной глобального потепления служит человеческая деятельность, в основном связанная с выбросами парниковых газов, говорится в 6-м докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) (.pdf). Выбросы парниковых газов растут из-за использования ископаемого топлива, изменений в землепользовании, образе жизни и моделях потребления и производства.

Основными драйверами изменения выбросов в России служат общие тенденции развития экономики, интегральным показателем которых выступают изменение ВВП, сдвиги в структуре ВВП, изменение энергоэффективности, а также общей эффективности экономики страны и структуры топливного баланса, отмечается в Национальном докладе о кадастре антропогенных выбросов.

Согласно документу, наибольший вклад в парниковые выбросы в России вносит энергетический сектор (77,9%). На втором месте — промышленные процессы и использование продукции (11,8%). Сельское хозяйство дает 5,7% выбросов, отходы — 4,6% (последние имеющиеся данные за 2020 год). Данных по валовым выбросам парниковых газов Россией и по чистым выбросам (с учетом поглощения парниковых газов российскими лесами) за 2021 и 2022 годы пока нет.

«Наша цивилизация все еще сильно зависит от сжигания ископаемого топлива практически во всех сферах жизни, и перестроить эти довольно инерционные системы в сжатые сроки, которых требует борьба с климатическим кризисом, не так просто, но возможно», — говорит руководитель проекта по климату и энергопереходу российского «Гринписа» Полина Каркина. Она уточняет, что в прошлом году увеличение выбросов парниковых газов от сжигания ископаемого топлива было обусловлено в первую очередь серьезным увеличением использования нефтепродуктов на фоне восстановления мирового туризма вслед за прохождением пика пандемии COVID-19.

Поступление метана в атмосферу происходит как от антропогенных, так и природных источников. Как отмечается в докладе Росгидромета, возрастание природной эмиссии может быть вызвано потеплением климата. Какая из причин ответственна за изменение темпов роста концентрации метана, пока не установлено, указывает Росгидромет. ВМО пишет, что рост выбросов CH 4 , вероятно, обусловлен выбросами из биогенных источников (такими, как болота и рисовые поля).

Фоновые значения концентрации парниковых газов, которые приводит Росгидромет, не учитывают происхождение последних — антропогенное или природное, сказал РБК первый замминистра экономического развития Илья Торосов (курирует департамент конкуренции, энергоэффективности и экологии). «Атмосфера Земли глобальна, соответственно, увеличение концентрации в наших северных широтах — результат роста объемов эмиссии парниковых газов по всей планете, всем странам и из всех источников», — сказал он.

«Широко известно, что около 98% выбросов парниковых газов имеет природное происхождение», — подчеркнул Торосов. Вместе с тем сейчас наблюдается «некоторый рост» таких выбросов антропогенного происхождения. В 2021 году это было связано с восстановлением экономической активности (после ограничений, связанных с коронавирусом. — РБК), причем тенденция прослеживалась не только в России, но и во всем мире, пояснил он.

Последствия для климата и населения

Рост концентрации углекислого газа и метана — основные драйверы современного потепления. В России, как и во всем мире, повышаются среднегодовые температуры. Однако ее территория теплеет в 1,7 раза быстрее, чем мировая суша в целом, на 0,49 градуса по Цельсию за десятилетие, отмечается в докладе Росгидромета (.pdf). Каждое десятилетие начиная с 1981–1990-го в России теплее предыдущего, а из десяти самых теплых лет девять наблюдались в ХХI веке. Быстрее всего растет температура в российской Арктике — на 0,71 градуса за десятилетие.

Росгидромет в 3-м оценочном докладе об изменениях климата и их последствиях на территории России (.pdf) пишет о таких угрозах:

рост количества осадков зимой на всей территории страны, а летом на большей части территории, за исключением южных регионов, где прогнозируется противоположная тенденция;

рост максимальной в году суточной суммы осадков, особенно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири;

сокращение площади снежного покрова;

сокращение площади многолетней мерзлоты;

усиление заболачивания;

риски торфяных пожаров;

учащение экстремальных паводков и маловодий;

рост смертности примерно на 0,1% к 2030 году из-за природно-климатических изменений.

Борьба с выбросами парниковых газов

Для снижения рисков, связанных с изменениями климата, необходимо сокращать выбросы парниковых газов, подчеркивает Росгидромет. Для этого помимо сокращения доли углеводородного топлива «необходима ориентация на устойчивое сельское хозяйство, энерго- и ресурсоэффективную экономику». «Шаги в этих направлениях приведут к развитию не только «чистой» энергетики, но и переработки отходов и вторсырья, что создаст спрос на новые рабочие места в этих сферах экономики, а также в строительстве, науке и образовании», — указывают авторы прошлогоднего оценочного доклада.

Однако такие структурные преобразования несут в себе риски для российской экономики и общества, предупреждает Росгидромет. «Мировой опыт показывает, что чем ниже исходный уровень структурно-технологической модернизации экономики страны, тем более значительным будет снижение темпов роста ВВП и уровня жизни населения при переходе к зеленой экономике и тем больше будут потери рабочих мест. Поэтому России в данном контексте необходимо отдавать приоритет инвестициям в основной капитал, развитию перерабатывающих отраслей и «экономики знаний», — говорится в документе. Для амортизации негативных последствий «зеленого» поворота они предлагают государству разработать особые социальные программы.

В России создана нормативно-правовая база для мероприятий по снижению выбросов парниковых газов, говорит руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфрагрин», автор телеграм-канала «100% зеленого» Светлана Бик. Так, в прошлом сентябре вступил в силу федеральный закон об ограничении выбросов парниковых газов. «В нескольких субъектах РФ работают карбоновые полигоны для выработки научных рекомендаций. В системе технического регулирования уже созданы базовые стандарты», — отмечает она. Кроме того, все корпоративные стратегии крупнейших российских компаний включают учет выбросов парниковых газов и инвестиции в проекты по их снижению, подчеркивает эксперт.

Торосов напоминает, что на Сахалине проводится эксперимент по квотированию выбросов парниковых газов, запущен инновационный проект «Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ».

В России при всех принимаемых мерах отсутствует необходимое целеполагание, считает Каркина. «В соответствии с указом президента «О сокращении выбросов парниковых газов» к 2030 году предусматривается сокращение выбросов на 30% относительно уровня 1990 года. А согласно последнему докладу о кадастре антропогенных выбросов, эмиссии в Российской Федерации уже снизились на 52% относительно уровня 1990 года», — говорит она.

Кроме того, «Стратегия социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года» предусматривает «крайне скромные показатели снижения прямых выбросов». По словам представителя «Гринписа», основной акцент в документе делается не на снижении выбросов, а на их поглощении [лесами].

Поскольку большинство выбросов в России приходится на энергетический сектор, следует сфокусироваться на энергоэффективности и увеличении доли возобновляемых источников энергии, предлагает Каркина. Для этого можно установить целевые показатели доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе субъектов, внедрить программы солнечных крыш в городах и популяризировать микрогенерацию. Среди других мер она называет электрификацию транспорта и производственных процессов, переход к циклической экономике, снижение объемов твердых коммунальных отходов, развитие устойчивого лесного хозяйства.

«С позиции индивида, одна из мер с наибольшим потенциалом — переход к рациону с низким содержанием мяса», — добавляет Каркина (в частности, коровы и другие жвачные животные выделяют много метана. — РБК).

По мнению Бик, борьба за снижение выбросов должна вестись при кооперации бизнеса и государства. Говорить об эффективности принимаемых сейчас мер пока рано, предупреждает она, оценку можно будет попробовать дать через один-два года.

В феврале президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин призывал уйти от «западных подходов» к борьбе с изменениями климата в России. В частности, по его мнению, следует оценить, насколько реализуемы сейчас проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии.