Глава РССП призвал пересмотреть «западный» подход к проблемам климата

России в рамках борьбы за сохранение климата не стоит копировать европейские проекты с возобновляемыми источниками энергии, считает глава РСПП. По его мнению, надо ориентироваться на собственные возможности и партнеров по БРИКС

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Подходы к борьбе с изменениями климата в России следует пересмотреть, чтобы уйти от западных установок; цели по достижению углеродной нейтральности тоже надо оценить критически. Такое мнение высказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на форуме «Климатическая политика России в меняющихся условиях: новые приоритеты и возможности». Его поддержал спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

Шохин отметил, что после начала боевых действий на Украине и ужесточения западных санкций в коридорах власти и среди предпринимателей всерьез обсуждалось, не стоит ли «попридержать темпы» с климатической повесткой и не выйти ли России из Парижского соглашения по климату. «Однако и профильные органы государственной власти, и бизнес пришли к выводу, что выходить из Парижского соглашения, из международных программ и проектов ни в коем случае нельзя. Важно продолжать сотрудничество, так как изменение климата является общей проблемой человечества, здесь наша заинтересованность в глобальной повестке остается», — подчеркнул он.

Парижское соглашение 2016 года направлено на существенное сокращение глобальных выбросов парниковых газов и ограничение повышения глобальной температуры в этом столетии до двух градусов Цельсия относительно 1850–1900 годов (на сегодняшний день глобальная температура поднялась примерно на 1,1 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой). Одновременно участники соглашения договорились искать средства для еще большего ограничения этого повышения до 1,5 градуса. Страны, присоединившиеся к соглашению, обязуются сокращать выбросы и вести работу по адаптации к последствиям изменения климата.

По словам Шохина, «несмотря на громкие климатические лозунги», сейчас климатическое сотрудничество страдает от геополитических ограничений. В частности, он сослался на исследование института ВЭБ.РФ о том, что в условиях санкций декарбонизация будет обходиться российским компаниям существенно дороже из-за ограничений доступности технологий.

На конференции ООН по изменению климата (COP27), прошедшей в ноябре 2022 года в Египте, Россия настаивала на принципе технологической нейтральности и выводе низкоуглеродных технологий из-под санкций.

Пересмотр плана по низкоуглеродному развитию

Санкции и изменение геополитических условий необходимо учесть при доработке проекта операционного плана реализации Стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, заявил Шохин. Работа над планом стартовала в начале 2022 года, его доработка и утверждение намечены на середину 2023 года, уточнил он.

В корректировке проекта плана нужно «исходить из реализуемости проектов, а не просто из лозунгового характера намерений», подчеркнул президент РСПП.

«Вероятно, стоит поставить вопрос даже шире и посмотреть критически на наши цели по достижению углеродной нейтральности. Безусловно, мы закладывали целый ряд дорогостоящих мероприятий в проекте операционного плана. Но с учетом закрытия западных рынков для российских экспортеров нам надо определиться, продолжать ли нам вообще двигаться в фарватере западных подходов к климатической повестке», — сказал Шохин.

Он отметил, что сокращение 1 т парникового газа за счет возобновляемых источников энергии обходится России почти в десять раз дороже, чем за счет лесоклиматических проектов или проектов, связанных с управлением свалочным газом (образуется путем разложения органических веществ в твердых бытовых отходах и промышленных отходах. — РБК). Еще более дорогостоящими, по словам Шохина, являются проекты, связанные с зеленым водородом (водородное топливо, получаемое с помощью технологий возобновляемых источников. — РБК), — более $100 за тонну CO 2 -эквивалента.

«Все эти мероприятия мы закладывали в проект операционного плана, и сейчас надо посмотреть внимательно, насколько они актуальны и реализуемы», — сказал он.

Глава РСПП призвал формировать климатическую повестку не только с учетом национальных целей, но и с учетом подходов партнеров России, в частности по БРИКС, рассмотреть «всю палитру подходов» с учетом политики дружественных стран.

Шохин заметил, что в Европе переход на возобновляемые источники был продиктован задачами энергетической безопасности, тогда как Россия стала копировать эти подходы без реального экономического обоснования. «Поэтому сейчас мы видим, что, несмотря на весь климатический алармизм, мы можем корректировать какие-то планы», — сказал он. Кроме того, и сама Европа сейчас нарастила использование угля и углеродоемкого американского сланцевого газа, напомнил глава РСПП.

Советник президента — специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев подчеркнул, в свою очередь, что глава государства «ни в коем случае не убирает из повестки дня вопросы борьбы с изменениями климата».

«Другой вопрос, что задача усложнилась, потому что в нынешних реалиях мы увидели ложные подходы в отношении нас. Пытались нас вести своим путем наши бывшие коллеги», — отметил он.

«Сейчас мы должны придумать новую модель, где мы не пристраивались бы куда-то, нас не вели куда-то, не навязывали нам свои идеи и ценности и технологии. Мы должны создать свою модель с пулом стран, которые нам дружественны, на площадках БРИКС и ЕАЭС», — заявил Эдельгериев.

Он также высказался за то, чтобы не торопиться сейчас с новыми мерами поддержками бизнеса для реализации климатических проектов. «Мы находимся в условиях, когда происходит СВО и нам нужно баланс держать. Надо, чтобы там все закончилось благополучно, а потом уже такие решения делать в отношении энергоперехода. Нам надо чувствовать реальность», — сказал он.