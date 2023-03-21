Ученые-климатологи выпустили «руководство по выживанию человечества»

Эксперты ООН заявили, что в последние годы становится сложнее предотвратить превышение температурой порога в 1,5 °C, и призвали к «неотложному принятию более амбициозных мер»

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Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) в своем докладе заявила, что удерживать глобальное потепление на отметке 1,5 °C (по сравнению с доиндустриальным периодом) в последние годы становится сложнее из-за продолжающегося роста выбросов парниковых газов.

В докладе, который генсек ООН Антониу Гутерриш назвал «руководством по выживанию человечества», говорится, что сжигание ископаемого топлива, а также неравномерное и неустойчивое использование энергии привели к глобальному потеплению на 1,1 °C. Это вызывает более частые погодные явления, которые приводят ко все более опасным последствиям для природы и людей во всех регионах мира.

«Интенсивные тепловые волны, обильные осадки и другие экстремальные погодные явления еще больше увеличивают риски для здоровья человека и экосистем. <...> Когда риски сочетаются с другими неблагоприятными событиями, таких как пандемии или конфликты, ими становится еще труднее управлять», — заявляют экологи.

Авторы доклада считают необходимым как можно быстрее принять меры по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации планеты к антропогенному изменению климата. «Наш доклад подчеркивает неотложность принятия более амбициозных мер и четко показывает, что, если мы будем действовать уже сейчас, мы все еще сможем обеспечить устойчивое будущее для всех жителей планеты», — заявил председатель МГЭИК Хёсунг Ли.

«Климатическая бомба замедленного действия тикает. Но сегодняшний отчет МГЭИК представляет собой руководство по обезвреживанию климатической бомбы замедленного действия», — сказал Гутерриш, комментируя документ.

В ноябре прошлого года Гутерриш назвал последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений. Он отметил, что планета находится на «шоссе в климатический ад» и «приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым».