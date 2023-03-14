«Гринпис» назвал российские регионы с самой дешевой солнечной энергией

Устанавка солнечных панелей в России выгоднее всего для малого и среднего бизнеса, следует из доклада «Гринписа». Самые благоприятные для этого регионы расположены на юге Дальнего Востока и на Северном Кавказе, оценили там

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Использование собственных солнечных электростанций может быть выгоднее для малого и среднего бизнеса, чем традиционная покупка электроэнергии, в 75% российских регионов. Такие выводы содержатся в исследовании российского «Гринписа» о солнечных панелях для дома и бизнеса.

В России уровень инсоляции не ниже, чем в Великобритании или Германии, а там примерно четверть всей электроэнергии производится ветряными или солнечными электростанциями, сказал автор исследования, кандидат экономических наук, независимый эксперт в области экономики возобновляемых источников энергии Татьяна Ланьшина, представляя доклад на онлайн-конференции во вторник, 14 марта. По оценкам британского аналитического центра Ember, в 2022 году ветряные и солнечные электростанции в Евросоюзе впервые сгенерировали больше энергии, чем газовые, — 22% против 20%.

В России же доля электроэнергии, производимой за счет солнца или ветра, составляет пока всего 0,7%.

При этом «в трех четвертях регионов России производство электроэнергии от своих солнечных электростанций может быть экономически выгодным для малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей», оценила эксперт. Для домохозяйств это может быть выгодным в каждом четвертом регионе, добавила она.

Кому имеет смысл устанавливать солнечные электростанции

Ланьшина утверждает, что собственные солнечные электростанции могут быть выгодны в первую очередь малому и среднему бизнесу и индивидуальным предпринимателям, поскольку тарифы на электроэнергию для него самые высокие. Так, в октябре 2022 года малый бизнес платил за электричество от 4,5 до 11,83 руб. за кВт•ч в зависимости от региона, указала она.

Крупные компании зачастую покупают электроэнергию на оптовом рынке, им она обходится дешевле. Для них использование солнечных панелей может быть выгодно в рамках реализации ESG-стратегий.

Тарифы для домохозяйств регулируются, они ниже рыночной стоимости сетевой электроэнергии, поэтому возможности для экономии физических лиц с помощью солнечных панелей ограничены. Но граждане могут быть заинтересованы в солнечных электростанциях, поскольку нуждаются в дополнительном или автономном источнике энергии, уточнила эксперт.

В 2021 году вступили в силу поправки к федеральному закону «Об электроэнергетике» в части развития микрогенерации. Собственник, установивший у себя дома или на предприятии солнечную электростанцию, может не просто использовать получаемую энергию на свои нужды, но и продавать излишки в сеть.

По состоянию на август 2022 года к сети было подключено 111 объектов микрогенерации солнечной энергии в 25 регионах, 80% из них принадлежит физлицам, сообщила Ланьшина.

Где солнечная энергия выгоднее

В топ-10 регионов, где производство солнечной энергии для небольших предприятий может быть дешевле покупки сетевой электроэнергии, вошли Забайкалье, Бурятия, Дагестан, Тува, Иркутская область, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Ингушетия. Также использование солнечных панелей может быть выгодно бизнесу в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Например, в Забайкальском крае для малых и средних предприятий электроэнергия от собственной солнечной электростанции будет стоить менее 4 руб. за кВт•ч, в то время как за сетевую электроэнергию они сейчас платят больше 6 руб. Если еще и продавать излишки энергии, то выгода будет ощутимее, добавила Ланьшина.

Среди субъектов, в которых стоимость производства солнечной электроэнергии для домохозяйств может быть ниже сетевых тарифов, преобладают регионы Дальнего Востока. В десятку вошли Забайкалье, Бурятия, Амурская область, Приморский край, Еврейская автономная область, Хабаровский край, Карачаево-Черкесия, Сахалинская область, Северная Осетия, Камчатский край.

«Самая высокая инсоляция в России не на юге европейской части, как иногда думают, а на юге Дальнего Востока», — пояснила Ланьшина.

Согласно ее расчетам, самая низкая стоимость производства солнечной энергии для малых и средних предприятий возможна на юге Дальнего Востока — 3,73 руб. за кВт•ч. Для домохозяйств она чуть выше — 4,09 руб.

В целом, несмотря на санкции и кризис, российские компании сохраняют долгосрочные цели по декарбонизации, хоть и сократили бюджеты на них на 22%, отмечает директор Центра устойчивого развития школы управления «Сколково» Елена Дубовицкая в докладе экспертно-аналитической платформы «Инфрагрин» (есть у РБК).

По ее данным, число проектов в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии увеличилось. Более 60% ввода новых генерирующих мощностей в России приходится на солнечную и ветровую энергию, указывает она.