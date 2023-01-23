Фонд Гейтса инвестировал в стартап по снижению выбросов метана коровами

Стартап Rumin8 привлек $12 млн в рамках раунда инвестиций, который возглавил Фонд Гейтса. Компания производит кормовую добавку для коров, призванную сократить выбросы метана от крупного рогатого скота

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Фонд Билла Гейтса Breakthrough Energy Ventures инвестировал в австралийский стартап Rumin8, который производит кормовые добавки для коров, призванные сократить выбросы метана, пишет Bloomberg.

Компания привлекла $12 млн, в раунде финансирования также принял участие холдинг австралийского миллиардера Эндрю Форреста Harvest Road. «Кормовые добавки являются важным элементом стратегии по сокращению углеродного следа и поддерживают наше стремление помочь решить глобальную проблему выбросов метана», — заявил генеральный директор Harvest Road Пол Слотер.

Выбросы метана являются второй по величине причиной глобального потепления. По оценке программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), примерно 32% антропогенных выбросов приходится на домашний скот (из-за навоза и желудочно-кишечных выбросов). Весной 2021 года ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили, что кормление коров морскими водорослями снизило количество выделяемого ими метана на 82%.

Rumin8 была основана в 2021 году, компания базируется в австралийском Перте. Она производит кормовую добавку с содержанием бромоформа, который вырабатывается фитопланктоном и водорослями в океане. Со слов соучредителя Rumin8 Дэвида Мессины, лабораторные испытания показали, что добавка может сократить выбросы метана от крупного рогатого скота на более чем 95%.

Некоторые ученые призывают с осторожностью применять синтетические заменители с высоким содержанием бромоформа из-за положений принятого в 1987 году Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, отмечает Bloomberg. «Когда мир поймет, что мы можем производить озоноразрушающие химикаты для сокращения выбросов метана, не уверен, обрадуется ли кто-то этому», — заявил профессор Университета Мельбурна Ричард Эккард. Он отметил, что в этой сфере нужно провести больше исследований.