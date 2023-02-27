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Bloomberg узнал о рекордном экспорте нефти из тихоокеанских портов России

Bloomberg зафиксировал рекордный экспорт нефти из российских тихоокеанских портов
Агентство пишет, что на неделе до 24 февраля в портах Козьмино, Де-Кастри и Пригородное на Дальнем Востоке нефть погрузили 14 танкеров, хотя раньше в неделю их было не больше 10. Всего за семь дней нефть получили 34 судна
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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Россия увеличила экспорт сырой нефти через тихоокеанские порты, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные данные отслеживания.

За неделю, которая закончилась 24 февраля, российскую нефть погрузили 34 танкера, указывает издание. 14 из них получили топливо в тихоокеанских портах: десять — в Козьмино (вблизи Находки Приморского края), три — в Де-Кастри (Хабаровский край), один — в Пригородном (на Сахалине в районе Корсакова). Остальные 20 танкеров погрузили нефть в Усть-Луге и Приморске (Ленинградская область), Мурманске и Новороссийске. Доход от проданной за эту неделю нефти агентство оценило в $44 млн.

В предшествовавшие две недели в тихоокеанских портах России было не более десяти танкеров, указывает Bloomberg. По его данным, последние объемы экспорта являются рекордными с начала 2022 года, когда агентство начало отслеживание. Исследователи отмечают, что нефть из восточных портов торгуется по ценам на 40% выше, чем, например, из балтийских.

Агентство пишет, что ежедневные поставки нефти в неделю до 24 февраля также выросли — до 3,63 млн барр. 34 танкера всего погрузили свыше 25 млн барр., что на 250 тыс. больше уровня предыдущей недели и в целом является самым высоким показателем за пять недель.

Также Bloomberg называет рекордными с начала 2022 года средние размеры поставок азиатским потребителям и в неизвестные пункты назначения. По данным агентства, за четыре последние недели суда по этим направлениям ежедневно экспортируют по 3,11 млн барр.


Россия начала переориентацию продаж своей нефти в Азию на фоне отказа от закупок топлива со стороны Европы. В Еврокомиссии в феврале сообщили, что импорт российской нефти в страны ЕС уже уменьшился на 90%. Сейчас нефть туда поступает только по трубопроводам — на морские поставки союз ввел эмбарго.

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Еще в мае прошлого года Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитиков Kpler указывал, что азиатские страны впервые обогнали Европу по объемам закупаемой у России нефти. В декабре «Роснефть» сообщила, что поставки топлива в азиатском направлении выросли примерно на треть. За девять месяцев было реализовано почти 87 млн т нефти, из них более 52 млн т (это около 60%) отправились в Азию. В третьем квартале доля азиатского направления в структуре реализации нефти в странах дальнего зарубежья достигла 77%.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
российская нефть Тихий океан
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