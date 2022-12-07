«Роснефть» перенаправила нефть из Европы в Азию

Еще до введения эмбарго на российскую нефть «Роснефть» за первые 9 месяцев года увеличила экспорт в Азию на треть, компенсировав снижение поставок в Европу. Эмбарго и потолок цен на сырье из России вступили в силу в ЕС 5 декабря

Фото: Global Look Press

За истекшие январь—сентябрь «Роснефть» увеличила добычу углеводородов и успешно оптимизировала каналы сбыта, заявил в среду, 7 декабря, председатель правления и главный исполнительный директор компании Игорь Сечин (его слова приводятся в сообщении «Роснефти»)

По словам Сечина, поставки нефти в азиатском направлении выросли примерно на треть и полностью компенсировали снижение поставок в адрес европейских покупателей. Объем реализации нефти за девять месяцев увеличился на 3,3%, до 86,9 млн т, из которых 52,4 млн т пришлось на азиатское направление, уточняет пресс-служба компании. В третьем квартале доля азиатского направления в структуре реализации нефти в странах дальнего зарубежья достигла 77%.

В итоге EBITDA «Роснефти» достигла рекордного значения за январь—сентябрь, превысив 2 трлн руб., а долговые и торговые обязательства снизились на 17% с начала года, добавил глава компании. Отношение чистого финансового долга к EBITDA на конец третьего квартала составило 1,1х по сравнению с 1,3х на начало года.

В понедельник, 5 декабря, в ЕС вступило в силу эмбарго на импорт российской сырой нефти морским путем. С того же дня действует потолок цен на ее поставки в третьи страны, который не должен превышать $60 за баррель. Это ограничение одобрили страны «Большой семерки» (G7: США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония) и Австралия.

Российские власти раскритиковали введение потолка цен на нефть и обещали не поставлять ее странам, одобрившим ограничения. «Каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведен, мы сообщим», — пообещал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.