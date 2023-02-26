WSJ сообщила о «ненасытной» скупке Северной Африкой нефтепродуктов России

Северная Африка резко нарастила импорт топлива из России и экспорт своих нефтепродуктов в Европу, однако ренессанса в нефтепераработке у этих стран не было, указали аналитики

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Страны Северной Африки стали «ненасытными покупателями» дизельного топлива и остальных нефтепродуктов российского производства после сокращения закупок европейскими покупателями и санкциями, это вызывало обеспокоенность в ЕС возможным обходом ограничительных мер, пишет The Wall Street Journal.

Так, Марокко закупил в 2021 году около 600 тыс. баррелей дизельного топлива, но только за первый месяц этого года его импорт вырос до 2 млн баррелей. Аналитики Kpler ожидают, что за февраль в страну поступит еще 1,2 млн баррелей. Тунис в 2021 году почти не закупал российские нефтепродукты, но в последние месяцы «поглощает» бензин, лигроин, дизельное топливо и газойль, обычно применяемые для выпуска пластмасс и химикатов. Тунис в январе 2023 года закупил 2,8 млн баррелей нефтепродуктов из России, в феврале ожидается импорт еще 3,1 млн баррелей. Всплески спроса выявили также в Египте, Ливии и Алжире.

Увеличение импорта Тунисом и Марокко российских нефтепродуктов совпало с наращиванием их собственного экспорта нефтепродуктов, что вызвало опасения в смешивании и реэкспорте продукции из России. Как отмечает WSJ, это срывает усилия западных стран по исключению российского топлива из экономики.

Северная Африка импортирует слишком большие объемы топлива для собственных потребностей, указал старший нефтяной аналитик Kpler Виктор Катона. «Поверьте мне, мы не наблюдаем какого-то ренессанса в нефтепереработке Магриба», — подчеркнул аналитик.

WSJ приводит статистику по отгрузкам нефтепродуктов за период до 5 февраля, до вступления в силу санкций против российского топлива, когда реэкспорт продукции запрещен не был.

«Даже если бы вы хотели это регулировать, как бы вы это сделали? <...> «Если груз [смешан в пропорции] на 51% из Марокко, на 49% из России, как бы вы это оценили?», — поинтересовался глава отдела исследований нефти Оксфордского института энергетических исследований Андреас Эконому.

Порты Северной Африки стали для России идеальным местом для экспорта подсанкционной продукции, так как идущие из Балтийского моря российские корабли тратят на путь до них не намного больше времени, чем до портов Европы, отмечает WSJ. Такая ситуация позволяет России не сталкиваться со значительным повышением транспортных издержек, а флот не «застревает в длительных рейсах» по пути в Азию и другие регионы.



Старший вице-президент Rystad Energy Хорхе Леон отметил, что из-за возросшего импорта российского топлива, типичные поставщики в Северную Африку оказались вытеснены, что может говорить о поставках из России по более низким ценам.

В Евросоюзе считают, что реэкспорт подсанкционной продукции осуществляется и в обратном направлении — из Европы в Россию. Спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан указывал, что соседние с Россией страны резко обнаружили у себя потребность во многих товарах, что совпало с сокращением прямого импорта из Европы в Россию.

Власти России настаивают на нелегитимности и неэффективности санкций, а также том, что они наносят больший ущерб самим инициаторам ограничений, и требуют отменить меры. Президент Владимир Путин называл санкции «безумными и бездумными». В Кремле считают, что ни одно страна прежде не меняла свою политику из-за санкций.