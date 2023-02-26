WSJ сообщила о «ненасытной» скупке Северной Африкой нефтепродуктов России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Шойгу связал необходимость отодвигать угрозу от границ с оружием Киева Политика, 14:43
«На юань нельзя ориентироваться»: что ждет китайскую валюту в 2023-м Pro, 14:23
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 14:23
Клуб Первой лиги в меньшинстве выбил «Торпедо» из Кубка России Спорт, 14:20
В Мадриде исключили участие испанских военных в конфликте на Украине Политика, 14:19
WSJ сообщила о «ненасытной» скупке Северной Африкой нефтепродуктов России Экономика, 14:17
Кандидат в сборную России по BMX погиб в ДТП в 13 лет Спорт, 14:11
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Приложение МТС Pay пропало из AppStore и Google Play Технологии и медиа, 13:42
Холанд и Грилиш отпраздновали победу в стиле Хабиба Нурмагомедова. Видео Спорт, 13:42
Минобороны сообщило о ликвидации шести групп диверсантов близ Харькова Политика, 13:41
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 13:38
Трассу из Петербурга в Москву перекрыли из-за массового ДТП Общество, 13:25
Россия впервые с начала спецоперации сыграет с командой из топ-30 ФИФА Спорт, 13:16
Путин заявил о необходимости сохранить Россию и ее безопасность Политика, 13:05
Война санкций ,  
0 

WSJ сообщила о «ненасытной» скупке Северной Африкой нефтепродуктов России

WSJ: страны Северной Африки «ненасытно» скупают нефтепродукты из России
Северная Африка резко нарастила импорт топлива из России и экспорт своих нефтепродуктов в Европу, однако ренессанса в нефтепераработке у этих стран не было, указали аналитики
BRENT BRENT $82,23 0%
Фото: Татьяна Меель / Reuters
Фото: Татьяна Меель / Reuters

Страны Северной Африки стали «ненасытными покупателями» дизельного топлива и остальных нефтепродуктов российского производства после сокращения закупок европейскими покупателями и санкциями, это вызывало обеспокоенность в ЕС возможным обходом ограничительных мер, пишет The Wall Street Journal.

Так, Марокко закупил в 2021 году около 600 тыс. баррелей дизельного топлива, но только за первый месяц этого года его импорт вырос до 2 млн баррелей. Аналитики Kpler ожидают, что за февраль в страну поступит еще 1,2 млн баррелей. Тунис в 2021 году почти не закупал российские нефтепродукты, но в последние месяцы «поглощает» бензин, лигроин, дизельное топливо и газойль, обычно применяемые для выпуска пластмасс и химикатов. Тунис в январе 2023 года закупил 2,8 млн баррелей нефтепродуктов из России, в феврале ожидается импорт еще 3,1 млн баррелей. Всплески спроса выявили также в Египте, Ливии и Алжире.

Увеличение импорта Тунисом и Марокко российских нефтепродуктов совпало с наращиванием их собственного экспорта нефтепродуктов, что вызвало опасения в смешивании и реэкспорте продукции из России. Как отмечает WSJ, это срывает усилия западных стран по исключению российского топлива из экономики.

Северная Африка импортирует слишком большие объемы топлива для собственных потребностей, указал старший нефтяной аналитик Kpler Виктор Катона. «Поверьте мне, мы не наблюдаем какого-то ренессанса в нефтепереработке Магриба», — подчеркнул аналитик.

WSJ приводит статистику по отгрузкам нефтепродуктов за период до 5 февраля, до вступления в силу санкций против российского топлива, когда реэкспорт продукции запрещен не был.

«Даже если бы вы хотели это регулировать, как бы вы это сделали? <...> «Если груз [смешан в пропорции] на 51% из Марокко, на 49% из России, как бы вы это оценили?», — поинтересовался глава отдела исследований нефти Оксфордского института энергетических исследований Андреас Эконому.

Читайте на РБК Pro
Как перестать зависеть от мнения окружающих
Работа, за которую не стыдно: куда идут уволенные сотрудники бигтехов
Как руководить бизнесом из-за границы, чтобы избежать проблем с законом
Золотая книга. Как мормоны накопили $100 млрд в тайном инвестфонде

Порты Северной Африки стали для России идеальным местом для экспорта подсанкционной продукции, так как идущие из Балтийского моря российские корабли тратят на путь до них не намного больше времени, чем до портов Европы, отмечает WSJ. Такая ситуация позволяет России не сталкиваться со значительным повышением транспортных издержек, а флот не «застревает в длительных рейсах» по пути в Азию и другие регионы.

Старший вице-президент Rystad Energy Хорхе Леон отметил, что из-за возросшего импорта российского топлива, типичные поставщики в Северную Африку оказались вытеснены, что может говорить о поставках из России по более низким ценам.

В Евросоюзе считают, что реэкспорт подсанкционной продукции осуществляется и в обратном направлении — из Европы в Россию. Спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан указывал, что соседние с Россией страны резко обнаружили у себя потребность во многих товарах, что совпало с сокращением прямого импорта из Европы в Россию.

Власти России настаивают на нелегитимности и неэффективности санкций, а также том, что они наносят больший ущерб самим инициаторам ограничений, и требуют отменить меры. Президент Владимир Путин называл санкции «безумными и бездумными». В Кремле считают, что ни одно страна прежде не меняла свою политику из-за санкций.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Северная Африка Африка российская нефть Тунис Марокко Египет Ливия Алжир
Материалы по теме
В Албании задержали танкер по подозрению в перевозке российской нефти
Политика
В Брюсселе заявили о снижении на 90% импорта российской нефти
Политика
Минфин сообщил о росте стоимости нефти Urals за последний месяц
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter