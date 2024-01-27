Новак: проблем с поставками российских энергоресурсов в Индию нет

Новак заявил об отсутствии проблем с поставками энергоресурсов в Индию

Вице-премьер отметил, что «танкеры отгружаются, расчеты идут». Министр нефти Индии главной проблемой при поставках российской нефти в страну называл потолок цен. Bloomberg сообщал о застрявших на пути в страну танкерах с нефтью

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Проблем с поставками российских энергоресурсов в Индию нет, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

«По информации от компаний, все нормально, танкеры отгружаются, расчеты идут», — сказал он в кулуарах Дня энергетики на выставке «Россия».

В январе министр нефти и газа Индии Хардип Пури в интервью Bloomberg заявил, что главными проблемами при поставках российской нефти в страну являются потолок цен и трудности с судоходством. «В случае с Россией это вопрос ценового потолка, а также вопрос о том, что некоторые из их судоходных компаний попали под неблагоприятное внимание», — пояснил Пури.

Министр также отметил, что Индия покупает нефть у Ирака, ОАЭ и Саудовской Аравии, если ее «не устраивают» российские цены.

В декабре Bloomberg сообщил, что танкеры с 5 млн барр. российской нефти марки «Сокол» для Индии простаивают недалеко от берега. Агентство связало задержку с санкциями США в ответ на поставки российской нефти в обход потолка цен. Речь шла о судах Nellis, Krymsk, NS Commander, Sakhalin Island, Liteyny Prospect, NS Century.

Агентство Reuters 26 января со ссылкой на трейдеров, судоходные компании и данные LSEG и Kpler сообщило, что неподалеку от южнокорейского порта Йосу уже несколько недель стоят 14 танкеров с российской нефтью марки «Сокол» общим объемом около 10 млн барр., топливо не продано из-за санкций США и проблем с оплатой.

Как пишет агентство, в танкерах хранится добыча более чем за месяц в рамках проекта «Сахалин-1». Американской ExxonMobil принадлежало 30% «Сахалина-1». Помимо нее в проекте участвовали «Роснефть» через свои родственные организации «РН-Астра» (8,5%) и «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (11,5%), а также японский консорциум Sodeco (30%) и индийская государственная нефтяная компания «ОНГК Видеш Лтд» (20%). В сентябре долю американской компании решили продать российскому юрлицу, писал РБК.

Возле Йосу находятся три крупных перевозчика сырой нефти, которые, как рассказали источники Reuters, используются в качестве плавучего хранилища топлива — там содержится примерно 3,2 млн барр. нефти (430 тыс. метрических тонн). Остальное топливо, загруженное с ноября по январь, находится на 11 танкерах поменьше — типа Aframax.

РБК направил запрос в «Роснефть».

Россия считает санкции незаконными. В ответ на потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты российская сторона запретила поставки своих энергоресурсов, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».