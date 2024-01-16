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Война санкций ,  
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В Индии назвали две основные проблемы с поставками российской нефти

Министр нефти Индии назвал две основные проблемы с поставками из России
Сюжет
Война санкций
Главными проблемами при поставках российской нефти в индийские порты являются «ценовой потолок» и проблемы с судоходством, заявил министр нефти Индии Хардип Пури. Москва считает западные санкции незаконными
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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские нефтяные танкеры сталкиваются с проблемами при доставке груза в индийские порты, что связано как с ценовым потолком со стороны стран G7 (куда входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония), так и с проблемами в судоходстве, заявил в интервью Bloomberg министр нефти и газа Индии Хардип Пури.

«В случае с Россией это вопрос ценового потолка, а также вопрос в том, что некоторые из их судоходных компаний попали под неблагоприятное внимание», — сказал Пури, отвечая на вопрос о том, почему российские танкеры с сырой нефтью застряли в индийских портах.

По его словам, когда российские цены «не устраивают», Индия начинает покупать нефть у Ирака, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Bloomberg 21 декабря сообщил, что танкеры с 5 млн баррелей российской нефти марки «Сокол», которые везли груз в Индию, простаивали в нескольких милях от берега. К тому времени в некоторых случаях задержка достигла уже четырех недель, отмечало агентство.

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Бизнес
Фото:Олег Никишин / Getty Images

В конце 2022 года страны G7, ЕС, Швейцария и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть (он составляет $60 за баррель) с целью сократить доходы России и ее возможности финансировать военные действия на Украине. На фоне санкций Россия переориентировала потоки нефти в Азию, а Индия стала одним из крупнейших покупателей российских углеводородов.

Ранее в этом месяце Bloomberg сообщил, что импорт российской нефти Индией сократился в декабре до самого низкого уровня с января 2023 года. Пури тогда заявил агентству, что индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) сократили импорт нефти из России, поскольку скидки на топливо перестали быть привлекательными. По словам министра, стране требуется 5 млн баррелей нефти в день, из которых 1,5 млн поступает из России.

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Москва считает западные санкции незаконными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что страна адаптировалась к ограничениям и научилась «хеджироваться от санкционных рисков».


 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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