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«Самый сложный» бюджет одобрен в первом чтении. Главное

Бюджет на 2023–2025 годы принят Госдумой в первом чтении. На пленарном заседании выступили Антон Силуанов, Алексей Кудрин, главы профильных комитетов и фракций. Главные заявления — в материале РБК
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Госдума в среду, 26 октября, приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. «За» проголосовали 319 человек, «против» — 80 человек (так голосовали фракции КПРФ и «Справедливая Россия — За правду»).

Министр финансов Антон Силуанов называл этот бюджет «самым сложным в своей карьере». РБК следил за трансляцией пленарного заседания, ключевые цитаты — в материале.

О приоритетах бюджета

Министр финансов Антон Силуанов:

«Все важнейшие приоритеты в бюджете учтены. Это финансовое обеспечение социальных обязательств: все те решения, которые закладывались в посланиях президента, решения по поддержке людей учтены и на них предусмотрены все необходимые ресурсы. Технологическая независимость и развитие инфраструктуры — также наш важнейший приоритет. Обеспечение безопасности страны и боеготовность вооруженных сил — все средства на нужды обороны и безопасности финансовый документ учитывает. Бюджетное регулирование и интеграция новых регионов. На все это средства заложены».

«Мы когда встречались с фракциями, видели предложения депутатов об увеличении расходов бюджета, [для формирования] бюджета развития. За счет чего? За счет дополнительного использования налоговых поступлений, увеличения налогов, за счет источников, которые приведут к росту инфляции. Бюджет — это всегда баланс между возможностями и теми приоритетами, которые мы определяем».

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин:

«Конечно, качество выполнения всех запланированных целей зависит от качества государственных программ, эффективности их исполнения. Планируется 50 государственных программ на сумму 20,6 трлн руб. [в 2023 году]. Некоторые программы существенно выросли, например, социальная поддержка граждан — на 30%, развитие здравоохранения — на 20%, обеспечение доступным жильем — на 21% (к показателям, заложенным в прошлогоднем законе о бюджете на 2023 год. — РБК).

Правительство представило программы в новом формате, они должны быть более эффективны. Мы обращаем внимание на положительные изменения. Например, верхнеуровневые показатели должны оценивать конечный результат — то, что люди получат, а не промежуточный технический результат. Такие показатели увеличены с 22 до 50% — это положительный момент. Но само правительство в своих методиках поставило задачу, что все 100% верхнеуровневых показателей должны быть ориентированы на конечный результат. Так что есть еще резерв для работы».

О регионах

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров:

«Было 13 бездотационных регионов стало 23. У нас сократилось количество высокоодотационных регионов. Но я не хотел бы, чтобы мы почивали на лаврах. Собственные доходы регионов серьезно растут. Но последние два квартала мы наблюдаем постепенное снижение. Точно так же как текущая ситуация влияет на федеральный бюджет, она будет действовать и на регионы. Доходы регионов будут снижаться».

О макроэкономическом прогнозе

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин:

«Безусловно, прогноз готовился совершенно в экстремальных условиях. Когда именно по тем факторам, которые являются основой для формирования бюджета и лежат в основе прогноза, именно они подвергаются наибольшему воздействию санкционного давления на Россию — это цены на нефте- и газовые ресурсы, все, что связано с осуществлением импортных, экспортных операций. С учетом того, что эти санкционные истории еще продолжаются, это может влиять на формирование бюджета и, соответственно, на реалистичность прогнозов. Но мы считаем, что в текущих условиях прогноз является реалистичным».

О налоговой нагрузке

Антон Силуанов:

«[Звучат предложения о] прогрессии НДФЛ, увеличении страховых взносов. Сейчас не самое лучшее время внедрять кардинальные налоговые новации, которые касаются бизнеса и населения. Поэтому мы очень точечно предложили изменения налогов на следующий год, касающиеся только рентных налогов. Частью сверхдоходов мы предложили предпринимателям поделиться с бюджетом. На наш взгляд, такой механизм наиболее объективен в текущей ситуации. Увеличивать налоговое бремя для бизнеса и населения — не лучшее предложение».

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Бюджет Госдума Антон Силуанов бюджетные расходы
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