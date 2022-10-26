Эксперты назвали риски для бюджета из-за роста нагрузки на бизнес

В следующем году нефтегазовые доходы казны просядут, компенсировать их будет увеличение налоговой нагрузки, говорится в экспертных заключениях на бюджет. Но у ряда мер может быть негативный фискальный эффект, считают эксперты

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Запланированное в проекте бюджета увеличение налоговых ставок и введение новых фискальных инструментов призвано частично компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы, но может ударить по другим источникам налоговых поступлений, инвестициям и деловому климату, говорится в нескольких экспертных заключениях на проект бюджета 2023 года и планового периода 2024 и 2025 годов, поступивших в профильный комитет по бюджету и налогам. Госдума рассмотрит проект бюджета в первом чтении 26 октября.

В 2023 году нефтегазовые доходы бюджета снизятся на 23% по сравнению с этим годом на фоне санкций против нефтегазового сектора, следует из материалов к бюджету. В следующие два года они продолжат снижаться, хотя и меньшими темпами. Нивелировать сокращение власти планируют с помощью целого ряда фискальных нововведений, в основном — для сырьевого сектора. Но увеличение налогового бремени может принести дивиденды в краткосрочном периоде как антикризисная мера, однако в средне- и долгосрочной перспективе такой подход способен навредить, предупреждают эксперты.

«Увеличение налоговой нагрузки в текущих условиях приведет к прямо противоположному фискальному эффекту: в результате ухудшения положения компаний из-за возросшей на них нагрузки бюджета система недополучит налоги. Тренд на хаотичное и «ползучее» повышение нагрузки нужно прекратить», — говорится в отзыве Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Сырьевые налоги

Для сырьевого сектора в 2023–2025 годах предусмотрено несколько мер, которые должны обеспечить поступление дополнительных доходов. Среди них — повышение ставки экспортной пошлины и акциза на природный газ, повышенная ставка по налогу на прибыль от экспортеров СПГ, введение экспортной пошлины на удобрения и уголь.

Повышение НДПИ на газ и уголь может привести к росту цен на отдельные товары ТЭК, предупреждают в РСПП. Расходы промышленных потребителей вырастут, а вкупе со снижением экономических показателей возникает риск того, что бюджет недополучит доходы от них, отмечается в отзыве.

Сверхдоходы, которые планируется изъять путем повышения НДПИ, были получены по итогам 2022 года, напоминают эксперты РАНХиГС и Института Гайдара в совместном заключении. «Однако в 2023 году будет реализован отложенный эффект от введенных санкций против России, что может создать трудности по выплатам повышенных налогов», — указывают эксперты.

Кроме того, изъятие дополнительных доходов через повышение НДПИ и экспортной пошлины на газ ставит под вопрос выплаты дивидендов в 2023 году, а также инвестиции в новые проекты (например, в инфраструктуру транспортировки СПГ для перераспределения экспортных потоков газовой отрасли в условиях санкций), добавляют эксперты.

Акциз на газировку

Еще одна причина беспокойства бизнеса и экспертов — индексация ставок действующих акцизов, а также установление нового акциза — на сахаросодержащие напитки. Предполагается, что акциз на газировку начнет действовать с 2023 года и его ставка составит 7 руб. за литр. Пока соответствующий законопроект прошел в Госдуме только первое чтение, однако доходы от акциза уже учтены в проекте бюджета в размере 35 млрд руб. ежегодно. Собранные средства должны пойти на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом.

«Деловая Россия», Институт экономики РАН, а также РАНХиГС и Институт Гайдара критикуют это нововведение как увеличивающее нагрузку на бизнес и доходы населения. Эксперты РАНХиГС прогнозируют рост цен и, как следствие, сокращение спроса, объемов производства, возможный переход части производителей в теневой сектор, сокращение доходов от НДС. «Увеличение налоговой нагрузки на граждан в нынешних условиях нельзя признать рациональным решением, так как отрицательных последствий от акциза на газировку будет больше, чем положительных изменений для экономики и здоровья общества», — констатируют авторы заключения.

Кроме того, эксперты РАНХиГС не исключают, что впоследствии будет расширен перечень подакцизной сахаросодержащей продукции, в который помимо газировки могут войти соки, нектары, конфеты, шоколад и прочие кондитерские изделия. Это увеличит потребительские цены и ограничит покупательную способность, а акциз станет «акцизом на бедных», предупреждают они.

В том, что введение акциза на сладкие напитки уменьшит их потребление, сомневаются в ИЭ РАН. Мера носит «фискальный характер», ее «регуляторная нагрузка ничтожна». Кроме того, целевое назначение акциза на лечение сахарного диабета может привести к перераспределению налоговых поступлений от производителей этих напитков, отмечают они. «Рост расходов, связанных с обслуживанием «подакцизного товара», приведет к сокращению их прибыли, а значит, и к сокращению поступлений данного налога в региональные бюджеты», — говорится в заключении.

В Финансовом университете, в свою очередь, указывают на еще одну проблему ввиду роста цен из-за повышенных акцизов: при недостаточном и неэффективном контроле потребители начинают искать более дешевые, но менее качественные и безопасные заменители.

НДФЛ и имущественные налоги

С 2024 года в казну начнет поступать НДФЛ на доход по банковским вкладам, введение которого отложили на два года из-за кризиса. В первый год рассчитывают получить 101,6 млрд руб., следует из пояснительной записки к бюджету. Кроме этого, власти рассчитывают на рост поступлений 15-процентного НДФЛ «для богатых» (берется с годовых доходов выше 5 млн руб.).

В результате доля подоходного налога в доходах федерального бюджета вырастет в два раза с текущих значений, подсчитали в Институте экономики РАН. Вместо 0,5% в 2022 году она составит 1% в 2025 году (большая часть доходов от НДФЛ идет в региональные бюджеты, а не в федеральный). Увеличение подоходного налога может «повысить уровень недовольства населения и степень имущественного расслоения общества», отмечают авторы заключения.

С 2025 года правительство планирует рассчитывать налог на имущество бизнеса по кадастровой стоимости для всех объектов недвижимости, писал РБК.

РСПП указывает, что у бизнеса нет понимания, как скорректируется налоговая нагрузка при переходе от балансовой к кадастровой стоимости при расчете имущественного налога. В случае существенного роста нагрузки необходимо снижение ставок налога, настаивают в союзе.