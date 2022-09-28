Минфин рассказал о плане изъять часть конъюнктурных сверхдоходов бизнеса

В ближайшую трехлетку Минфин планирует обеспечить дополнительные поступления в бюджет через изъятие части сверхдоходов сырьевого бизнеса, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Корректировок НДФЛ в этот период не предусматривается

Антон Силуанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Проект федерального бюджета на 2023–2025 годы предполагает изъятие части сверхдоходов у сырьевого бизнеса через повышение фискальной нагрузки, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов, передает корреспондент РБК. Нововведения коснутся, в частности, «Газпрома». При этом каких-либо корректировок в шкале налога на доходы физических лиц (НДФЛ) Минфин в ближайшие три года не планирует, заверил министр. «Нет, [изменения коснутся] только конъюнктурных сверхдоходов», — ответил министр на соответствующий вопрос.

«Когда мы планировали сверхдоходы, то делали расчет, исходя из того, что будем изымать только их часть сверх некоего уровня отсечки. Это касалось и газа — [изначально] мы говорили про экспортные пошлины, но сейчас перешли на НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых. — РБК). С «Газпромом» договорились, что это будет дополнительное изъятие через НДПИ», — сказал Силуанов.

Согласно «Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», в 2023–2024 годах правительство планирует повышение ставки НДПИ на природный газ. За счет этой меры оно намерено собрать дополнительно 30,5 млрд руб. в 2023 году, 82,1 млрд — в 2024-м и 57,9 млрд — в 2025 году.

Размер экспортной пошлины тоже вырастет: она составит 30% при цене на газ ниже $300 за 1 тыс. куб. м и 50% при цене на газ выше $300 за 1 тыс. куб. м. За счет дополнительного сбора пошлины с превышения цены над $300 планируется привлечь около 462 млрд руб. в 2023 году, следует из пояснительной записки к проекту бюджета.

Кроме того, дополнительные доходы планируются и от экспортеров СПГ. Для них будет введена повышенная ставка по налогу на прибыль, и эта мера принесет бюджету 150 млрд руб. в 2023 году.

Силуанов указал, что прогноз, заложенный в проект бюджета, предполагает среднюю цену по поставкам российского газа в страны дальнего зарубежья $700 за 1 тыс. куб. м на 2023 год.

Допдоходы от нефти, угля и удобрений

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По словам министра, ряд корректировок претерпит налогообложение нефтяных и угольных компаний, а также производителей удобрений.

«Что касается нефтянки, тоже сначала был такой подход, что планируем базовый уровень, сверх которого нефтянка с нами делится свердоходами. Потом в ходе обсуждения возникли иные идеи — но цифра, сумма [изъятий] примерно осталась прежней. По удобренщикам и угольщикам точно так же заходили. Брали среднюю цену, смотрели доходности за последнее время и какие планируются на следующий год и таким образом централизовали сверхдоходы. Ни в коем случае не внедряясь в базовый уровень налоговых изъятий. Вот такая логика была», — объяснил Силуанов.

«Основные направления» содержат информацию о повышении налогообложения нефтяной отрасли через корректировку демпфера (используется для стабилизации цен на бензин при скачках цен на нефть) и ведение надбавки к НДПИ на нефть. Эти решения позволят привлечь в бюджет 482,5 млрд руб. в 2023 году, следует из пояснительной записки.

Наконец, для угольных компаний и производителей удобрений планируется введение экспортной пошлины при превышении определенного уровня экспортных цен. Минфин также планирует временное увеличение НДПИ на уголь с 1 января по 31 марта 2023 года (плюс 14,4 млрд руб. для бюджета в 2023 году).

Бизнес «не в восторге»

В совокупности эти предложения могут принести бюджету в 2023 году 1,4 трлн руб. дополнительных доходов, а в целом за трехлетку — более 3 трлн руб., отмечал «Коммерсантъ».

Глава Минфина заявил, что предложения по повышению налоговой нагрузки обсуждались с бизнесом. «Конечно, они не в восторге, но все с пониманием пока относятся», — констатировал он. Сомнений в способности компаний финансировать возросшие налоговые обязательства в свете возможного введения странами Запада потолка цен на нефть и газ у Минфина нет.

«Смогут ли они платить? Я думаю, смогут. Будут ли такие цены, если будет потолок цен? Не знаю. Наши коллеги говорят, что мы не будем продавать по ценам, которые неинтересны нашим компаниям», — подчеркнул Силуанов.

2 сентября страны G7 договорились ввести потолок цены, по которой приобретается российская нефть. Это значит, что западные компании будут отказываться страховать и проводить финансовое обеспечение танкеров с российской нефтью, если она будет стоить выше согласованного уровня. Кроме того, ЕС также может ввести потолок цен и на российский газ. В начале сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что такая мера будет предложена на европейском уровне.