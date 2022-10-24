Силуанов назвал целью бюджетных инициатив изъятие сырьевой «сверхренты»
Дополнительные доходы федерального бюджета на 2023–2025 годы сформированы за счет изъятия «части сырьевой сверхренты», сообщил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов. «Отталкивались от величины нормальной доходности за предыдущие периоды, сравнивая с текущей ситуацией и прогнозом», — сказал Силуанов.
В частности, для производителей удобрений и угля Минфин считал средние за последние годы цены на продукцию, и поскольку текущие цены выше этого уровня, то «вводятся пошлины, которые изымают часть конъюнктурной ренты».
Такой подход уже был опробован в прошлогоднем бюджете, когда для компаний черной и цветной металлургии подняли уровень налоговых изъятий как раз в отношении сверхренты, полученной от роста мировых цен.
В бюджете 2023–2025 годов заложены повышение НДПИ на уголь в первом квартале 2023 года и введение экспортной пошлины на удобрения и уголь при превышении определенного уровня цен. За счет этих мер бюджет получит ориентировочно 150 млрд руб. в 2023 году, следует из проекта бюджета.
В нефтяной отрасли принято решение продлить ценовую скидку при расчете демпфера на бензин (механизм в целом предусматривает выплаты из бюджета в пользу нефтяных компаний при высоких экспортных ценах на топливо, а из-за учета дисконта на российские нефть и нефтепродукты, сформировавшегося в том числе из-за санкций, эти компенсационные выплаты уменьшаются), напомнил министр. «К этому увеличили НДПИ на сырую нефть за счет введения специального повышающего коэффициента», — сказал он. Эти решения принесут бюджету около 260 млрд руб. в 2023 году.
«В газовой отрасли мы изначально планировали использовать механизм экспортной пошлины и часть сверхдоходов привлекать в бюджет. Но в ходе дискуссии договорились [в том числе] о корректировке расчета НДПИ», — указал Силуанов. За счет повышения ставки НДПИ и увеличения экспортной пошлины на природный газ власти планируют собрать в бюджет дополнительно более 490 млрд руб. в 2023 году.
При этом в Минфине признают, что дополнительные изъятия у нефтегазового сектора оправданы только в краткосрочной перспективе «масштабного внешнего шока». В среднесрочной перспективе это несет риски дестабилизации экономической и финансовой системы, отмечалось в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики», внесенных в Госдуму вместе с проектом бюджета.
Минфин тогда указал, что, во-первых, рентные доходы в дальнейшем будут снижаться, так как подвержены санкционным рискам. Во-вторых, трансляция «рентной» волатильности в экономику может стать губительной, поскольку «де-факто означает, что развитие любого бизнеса в России будет определяться динамкой природной ренты».