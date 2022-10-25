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Минфин сократил трансферты в каждый пятый российский регион

С января по сентябрь 2022 года 18 российских регионов получили меньший объем трансфертов, чем годом ранее, оценили в АКРА. Самое сильное сокращение отмечено в Калининградской и Магаданской областях. В целом же трансферты выросли
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

За девять месяцев 2022 года Минфин сократил объем трансфертов в каждый пятый российский регион по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Это следует из аналитического комментария рейтингового агентства АКРА, который есть в распоряжении РБК. Сокращение поступлений (более чем на треть) было зафиксировано в Калининградской и Магаданской областях. Совокупный же объем трансфертов в регионы увеличился на 12% год к году — прежде всего за счет целевых субсидий.

В какие субъекты урезали трансферты

При проведении анализа АКРА опиралось на оперативные данные, опубликованные на Едином портале бюджетной системы России. Согласно им, сильнее всего безвозмездные перечисления из федерального центра сократились в Калининградскую область — спад достиг 36% год к году (или 18 млрд руб.). «Выглядящее беспрецедентным снижение трансфертов для Калининградской области объясняется, судя по всему, уменьшением поддержки производителей, использующих импортные комплектующие», — отмечается в докладе.

Негативных последствий для бюджета региона от этих изменений в АКРА не увидели. «Такая поддержка, по форме считавшаяся иным межбюджетным трансфертом, по сути представляла собой скорее субвенцию, которая отражает обязательства по поддержке местного бизнеса, не задействует региональный бюджет и напрямую не влияет на социальные расходы или возможности исполнения субъектом взятых на себя обязательств», — говорится в материалах.

Трансферты субъектам из федерального бюджета делятся на дотации, субсидии и субвенции. Субвенциями федеральное правительство обеспечивает финансирование переданных регионам собственных полномочий — например, по выплате пособий за рождение ребенка или по оплате услуг ЖКХ для определенных категорий граждан. Субсидии отражают софинансирование расходных обязательств федерального центра и субъекта, а дотации направлены на покрытие нехватки собственных средств региона.

Калининградской области сократили трансферт на возмещение расходов по транспортировке транзитных грузов — такая же ситуация была там в 2012 году, когда Россия присоединилась к ВТО, и у области забрали часть льгот, утверждает руководитель центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Он полагает, что эти трансферты весьма существенны для Калининградской области, и ее положение, особенно в контексте дальнейших перспектив, можно охарактеризовать как непростое.

На втором месте по снижению безвозмездных поступлений оказалась Магаданская область, трансферты в которую сократились на 35% (на 4,8 млрд руб.). В регионе произошло сокращение всех видов безвозмездных поступлений, но особенно интересным выглядит тот факт, что обнулились субсидии от негосударственных организаций, пояснила РБК автор исследования, старший директор — руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. Возможно, причина в каких-то изменениях порядка субсидирования цен на электроэнергию, предположила она. «Наряду со снижением налоговых и неналоговых доходов, а также ростом расходов это может осложнить исполнение бюджета Магаданской области по итогам года», — предупредили в АКРА.

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Ощутимо снизились трансферты в Москву и Санкт-Петербург — на 32 и 18% соответственно. В абсолютном выражении спад безвозмездных поступлений составил 30,2 млрд и 5,7 млрд руб. соответственно. В Москве снизились прежде всего «иные межбюджетные трансферты» и доходы от возврата остатков целевых трансфертов прошлых лет, выданных юрлицам. В Санкт-Петербурге наиболее значимые движения тоже произошли в «иных межбюджетных трансфертах», но по оперативным данным нельзя сказать, по каким конкретным целям пошло снижение, говорит Анисимова. Впрочем, оба города не зависят от трансфертов в «сколько-нибудь значительной мере», указывается в комментарии.

Ощутимое сокращение трансфертов также было зафиксировано в Новосибирской области (минус 13%, или 6,6 млрд руб.), Белгородской области (минус 12%, или 2,3 млрд руб.), Тульской области (минус 11%, или 2 млрд руб.). Менее 10% безвозмездных поступлений потеряли Тюменская, Орловская, Брянская, Пензенская и Амурская области, а также Чувашия, Еврейский автономный округ.

Однако в целом по субъектам трансферты выросли на 12%, или на 300 млрд руб., говорится в материалах АКРА. Это произошло благодаря целевым субсидиям, которые значительно увеличились, в то время как объемы дотаций не изменились, а динамика субвенций и межбюджетных трансфертов оказалась и вовсе хуже прошлогодней. Наибольший прирост трансфертов произошел в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах (+177%, или 23,6 млрд руб., и +114%, или 13,5 млрд руб.), а также Мордовии (+72%, или 14 млрд руб.).

Рост трансфертов в Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа может быть связан с эффектом низкой базы — ранее они почти не получали трансфертов, а в Мордовии — со сменой губернатора и проведением более сбалансированной бюджетной политики, предположил Климанов.

РБК направил запрос в Минфин.

Почему налог на прибыль перестал обеспечивать рост доходов

С июля 2022 года поступления по налогу на прибыль больше не являются драйвером роста доходов субъектов, обратили внимания в АКРА. С июля по сентябрь 2022 года его ежемесячные сборы были ниже, чем в те же месяцы 2021-го, что замедляло темпы роста совокупных доходов субъектов. «По расчетам АКРА, поступления по налогу на прибыль за третий квартал текущего года оказались на 20% ниже, чем за тот же период 2021 года», — следует из комментария. Такая динамика подтверждается и результатами исполнения федерального бюджета: в сентябре сбор налога на прибыль (часть, которая идет в федеральный центр) сократился на 33% в годовом выражении.

Однако в расчете за девять месяцев объем налога на прибыль превысил аналогичный результат прошлого года на 22%. Максимальный прирост зафиксировали регионы, ориентированные на угледобывающую промышленность: Кемеровская область и Хакасия (+144 и 175% соответственно). Схожую динамику показали регионы, в чьих доходах преобладают поступления от нефтегазодобывающей или нефтеперерабатывающей промышленности: Санкт-Петербург (+134%), Астраханская и Омская области (+73 и 47%), Татарстан, Якутия и Коми (+58, 47 и 46%) и т.д.

Снижение поступлений по налогу на прибыль за девять месяцев происходило в основном в регионах с высокой долей металлургии в экономике — например, в Липецкой, Белгородской и Курской областях (падение на 46, 40 и 37% соответственно), Карелии (минус 21%), а также Челябинской, Вологодской и Свердловской областях (снижение на 21, 19 и 10%). Для многих из них сработал эффект высокой базы 2021 года (тогда металлурги получили сверхдоходы благодаря высоким мировым ценам на их продукцию), полагают в АКРА.

По другим ключевым видам налогов — налогу на доходы физических лиц, налогу на совокупные доходы (с малого бизнеса) и налогу на имущество — наблюдается преимущественно позитивная динамика, отмечается в исследовании. В результате по итогам девяти месяцев совокупные неконсолидированные доходы субъектов России выросли на 19% год к году и составили 12,66 трлн руб. Под неконсолидированными понимаются доходы только региона, без учета доходов муниципальных образований.

По расчетам Минфина, доходы регионов в 2022 году достигнут 19 трлн руб. (это на 1,6 трлн руб. превышает результат прошлого года). При этом весь рост поступлений придется на увеличение собственных доходов — с 13,916 трлн до 15,524 трлн руб. Предполагается, что объем трансфертов вырастет незначительно — с 3,62 трлн руб. в 2021 году до 3,65 трлн в 2022 году.

Поддержание объема трансфертов на одном уровне связано с тем, что в 2021 году и начале 2022-го происходил резкий рост собственных доходов региональных бюджетов, и, по мнению Минфина, в таких условиях дополнительная помощь им нужна в меньшей степени. Впрочем, резкого роста трансфертов не заложено и на ближайшую трехлетку, отмечает Климанов.

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Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Бюджет регионы межбюджетные трансферты санкции Минфин
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