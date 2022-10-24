Силуанов поспорил с тезисом о снижении инвестиций на фоне трат на оборону

Нельзя сказать, что инвестиционные расходы в бюджете 2023 года сильно сокращаются, сказал РБК министр финансов Антон Силуанов, связав снижение с опережающим финансированием и приоритизацией, а также указав на запуск новых проектов

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Министр финансов Антон Силуанов не согласился с тем, что власти сильно сократили инвестиционные расходы в проекте федерального бюджета 2023–2025 годов на фоне роста трат на безопасность и оборону. Во-первых, еще в прошлогоднем бюджете часть инвестиционных расходов была исполнена с опережением. Во-вторых, проведена приоритизация расходов. Об этом Силуанов сообщил в интервью РБК, отвечая на вопрос о планируемом сокращении расходов по разделу «Национальная экономика» на фоне роста трат на оборону и безопасность.

В проекте бюджета на 2023 год запланирован рост расходов на национальную оборону до 4,98 трлн руб. — по сравнению с 3,47 трлн руб., которые планировались на этот же год прошлогодним бюджетом. В 2022 году расходы на оборону, по оценке Минфина на 1 сентября, составят 4,68 трлн. Одновременно закладывается рост расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (органы внутренних дел, Росгвардия, МЧС, спецслужбы и т.д.) в 2023 году до 4,4 трлн руб. — против докризисного плана в 3 трлн.

Расходы по разделу «Национальная экономика» в 2023 году планируются на уровне 3,52 трлн руб. — практически без изменения относительно докризисного плана и на 18% меньше оценки этих расходов в 2022 году. В частности, относительно докризисного плана сокращаются расходы на дорожное хозяйство, связь и информатику, водное хозяйство.

По словам Силуанова, опережение некоторых расходов и приоритизация были направлены на то, чтобы «сконцентрировать деньги на ключевых направлениях — это и высокотехнологичные отрасли (радиоэлектроника, самолеты и т.д.), и импортозамещение, и инфраструктура и так далее».

«Кстати, в следующие годы активно начнутся запускаться новые проекты. Например, проект по модернизации коммунальной инфраструктуры — определены его объемы и источники финансирования», указал министр.

Федеральные расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2023 году запланированы на уровне 605 млрд руб. (на 13% больше относительно расходов 2023 года в прошлогоднем бюджете).

В целом расходы бюджета сохраняются на уровне 29 трлн руб. все три ближайших года. «Сохранение на предстоящую трехлетку высокого уровня расходов позволяет уместить туда как новые приоритеты, так и прежние решения, обеспечить все социальные обязательства, не нарушая макростабильность», — заявил Силуанов. При этом из-за инфляции в реальном выражении расходы будут сокращаться. Однако, по словам министра, важен контекст: в допандемийном 2019 году были общие расходы на уровне 18 трлн руб., и если их привести к постоянным ценам, то в 2023 году это соответствовало бы 23 трлн. «То есть база расходов в следующем году [все равно] очень высокая», — резюмировал Силуанов.