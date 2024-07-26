В ЕК назвали сроки согласования кредита Киеву из дохода от активов России

G7 согласует договор о кредитовании Украины за счет доходов от активов России к октябрю, заявил еврокомиссар Паоло Джентилони. Речь идет о выделении $50 млрд. Россия считает подобные действия воровством

Виды Киева (Фото: Laurence Griffiths / Getty Images)

G7 к октябрю согласует рамочный договор о предоставлении Украине кредита в размере $50 млрд с погашением доходами от замороженных активов России, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на полях встречи глав Минфинов и ЦБ стран G20 в Рио-де-Жанейро. Его слова приводит агентство Reuters.

«Я думаю, что у нас очень хороший прогресс не только технический, но и политический. Только вчера прошла встреча [министров финансов стран G7] по этому чрезвычайному кредиту для Украины, — сказал он. — Я уверен, что мы сможем его добиться к октябрю. Говоря об октябре, я имею в виду рамки. Затем, конечно, к концу года нам придется выйти на рынки, где каждая страна отличается».

Встреча глав Минфинов G7 была «подробной и позитивной», она внушила «общий оптимизм по поводу того, что все оставшиеся вопросы могут быть решены», — сказал источник Reuters.

После начала военной операции на Украине ЕС, страны G7 и Австралия заморозили активы Центробанка России в виде ценных бумаг и наличных средств на сумму порядка €260 млрд, более двух третей из них находятся на счетах бельгийского депозитария Euroclear. Москва оценивала объем заблокированных активов примерно в $300 млрд. По итогам 2023 года Euroclear получил доход от активов в размере €4,4 млрд, а с начала 2024-го — еще более €1,6 млрд. Общая прибыль к 2027 году может достичь €20 млрд.

По итогам саммита G7 в июне премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о достижении политического соглашения по кредиту в $50 млрд для Украины с погашением доходами от замороженных активов России. При этом она подчеркивала, что речь не идет о конфискации.

Однако европейские страны вынуждены каждые полгода единогласно согласовывать продление санкций против России. На фоне соглашения по кредиту для Украины США поставили Евросоюзу условие — сделать ограничения бессрочными, писала Financial Times. По данным издания, Вашингтон опасается, что останется ответственным за погашение кредита в случае отсутствия согласования по продлению санкций ЕС.

Россия считает незаконными любые действия как с активами Центробанка, так и с доходами от них. В Кремле называли подобные инициативы «посягательством на российскую собственность», в МИДе — «воровством». Москва обещала принять ответные меры в случае передачи этих средств Украине, в частности судебные разбирательства. Президент Владимир Путин разрешил судам использовать американское имущества в России в качестве компенсации ущерба от изъятия активов в США.