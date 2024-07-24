Евросоюз обсудит бессрочную иммобилизацию активов России

США опасаются внезапной разморозки российских активов в ЕС, сейчас санкции против них продлеваются каждые полгода. Европейские чиновники ожидают преград на пути бессрочного продления санкций со стороны Венгрии

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Послы стран Евросоюза встретятся для обсуждения бессрочной иммобилизации активов российского Центробанка, чтобы обеспечить партнерам «высокую степень предсказуемости», пишет Financial Times со ссылкой на конфиденциальный документ.

Сейчас санкции ЕС продлеваются каждые полгода, что вызывает тревогу США на фоне стремления западных стран согласовать предоставление Украине кредита на $50 млрд, покрываемого за счет будущей прибыли с активов России.

Вашингтон опасается, что ЕС может в очередной раз внезапно не продлить режим санкций, что поставит под угрозу его обязательства, и хочет более надежных гарантий, что средства будут заморожены, пока кредит не будет погашен либо пока Россия не согласится возместить ущерб, что покрыло бы объем займа.

Евросоюз также допускает альтернативный вариант — увеличить срок действия санкций с шести месяцев до трех лет, однако негласно чиновники признают, что США наверняка устроит только бессрочный вариант. «Первый вариант — это единственный вариант. Это сложно, но это единственный путь, который дает уверенность и является выполнимым», — пояснил чиновник, участвовавший в переговорах.

Для одобрения любого из двух вариантов необходима единогласная позиция всех 27 стран Евросоюза, а Венгрия говорила о необходимости поднять этот вопрос на уровне лидеров ЕС, напоминает FT. Собеседники Bloomberg также сомневаются, что Венгрию получится убедить — прежде она отказывалась согласовать продление периода действия санкций.

Западные страны также обсуждают, как поделить сумму долга Украине. Пока склоняются к предложению дать деньги пропорционально объему ВВП: Евросоюз и США вносят по $20 млрд (до $22 млрд, по данным Bloomberg), а Канада, Великобритания и Япония — оставшиеся $10 млрд.

Согласно оценкам, прибыль от замороженных активов России составит €3–5 млрд. Деньги направят на поддержку военных нужд и восстановление Украины.

После начала военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов Банка России в виде денежных средств и ценных бумаг. Большая часть находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Минфин в 2022 году оценил замороженные активы на сумму около $300 млрд.

Российские власти резко критикуют любые намерения воспользоваться как самими заблокированными активами, так и прибылью с них, подчеркивая, что они являются собственностью государства. «Подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности. <...> Это прямое нарушение международного права, это попрание права собственности», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.

Минфин США не согласен с суждением о воровстве, отмечая, что деньги России находятся на хранении.