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Путин заявил, что Россию устраивают цены на нефть

Путин: Россию устраивают сегодняшние цены на нефть
BRENT BRENT $76,25 +0,97%
Фото: Александр Манзюк / Reuters
Фото: Александр Манзюк / Reuters

Россию устраивают текущие цены на нефть, заявил президент страны Владимир Путин, выступая на ПМЭФе, трансляцию вел РБК.

Размер скидки на российскую нефть различается в зависимости от рынка, для некоторых из них уступки в цене минимальные, уточнил президент. «Все эти скидки так или иначе влияют на мировую ценовую конъюнктуру, и в целом она на таком уровне находится, который нас вполне устраивает», — сказал он.

По состоянию на 18:00 16 июня стоимость нефти марки Brent достигала $76,37 за баррель.

При этом Путин признал, что введение Западом потолка цен на российскую нефть имеет негативные последствия для страны. Однако объемы продаж российского топлива остаются «приличными», заверил глава государства.

«Да это (ограничение цен на российские энергоносители. — РБК) сказывается на доходах бюджета, безусловно, и ценах на газ, и объемах продажи газа на известные рынки, прежде всего европейские. Но происходит постепенная замена одних рынков на другие рынки, никакой катастрофы мы здесь не видим», — сказал Путин.

Режим ограничения предельной цены на поставки нефти из России действует с 5 декабря 2022 года. Потолок установлен на уровне $60. Ограничительные меры одобрили страны «Большой семерки» (США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Евросоюз и Австралия.

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Кроме того, с 5 декабря заработало европейское эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем, с 5 февраля введено эмбарго на российские нефтепродукты.

Россия в ответ на введение потолка цен запретила поставки своей нефти и нефтепродуктов, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». К апрелю Россия перенаправила на азиатские рынки около 20% нефти, которая поставлялась в Европу, говорил вице-премьер Александр Новак.

При этом эксперты предупреждали, что с нефтепродуктами сделать это будет сложнее. Так, по оценке инвестбанка «Синара», около половины объема нефтепродуктов, которые российские компании поставляли в ЕС (0,6 млн из 1,2 млн барр. в сутки), не найдут новых рынков сбыта из-за инфраструктурных ограничений. Банк прогнозировал снижение экспорта нефтепродуктов из России на 20% в 2023 году.

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