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Экономика ,  

Минфин исключил вывоз российского золота в Великобританию

Замглавы ведомства Моисеев отвечал на опасения сенатора Рыжкова. Недавно Минфин предложил формировать в Госфонде запасы драгоценных металлов и камней, предназначенные для мобилизационных нужд страны
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Золотой запас России не вывозился за рубеж, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев во время 527-го пленарного заседания Совета Федерации, отвечая на утверждение сенатора Николая Рыжкова о том, что перед началом конфликта на Украине «золото ушло в Англию, кто-то принял такое решение».

«Никакое золото из Государственного фонда РФ ни в какую Англию не уходило, оно все хранится на территории РФ в двух точках», — указал Моисеев и добавил, что оно «надежно охраняется» (цитата по «СенатИнформ»).

Моисеев указал, что «некоторое количество низкосортных алмазов и бриллиантов, старой советской ювелирки, которая оказалась в Госфонде и «не имеет художественной ценности», действительно было продано, однако в целом золотые запасы «за последние годы только увеличиваются». Замминистра также отметил, что ведомство работает над возвращением золота, которое было отдано частным компаниям в конце 1980-х — начале 1990-х для использования в производственных процессах. Часть фирм не вернула его до сих пор.

Дискуссия возникла на фоне обсуждения законопроекта, согласно которому власти получат возможность отпускать ценности из Госфонда для удовлетворения экстренных потребностей государства без внесения изменений в закон о бюджете. Совфед одобрил законопроект.

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Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

По данным Центробанка на 31 января этого года, золотой запас России оценивался в $132 млрд. При этом 22 июня Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому информация о размере золотого запаса и государственных валютных резервов страны может быть признана государственной тайной.

В пояснительной записке к документу говорится, что прибегнуть к такой мере необходимо «в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций». Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники, Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет антироссийских санкций, который находится в разработке.

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Теги
Лилия Пашкова
Минфин золотой запас золотовалютные резервы

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