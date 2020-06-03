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Политика ,  
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СМИ узнали о планах США расширить санкции против «Северного потока — 2»

Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Сенаторы США планируют внести законопроект, который расширяет санкции против трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект плана, который есть у агентства.

В документе говорится, что санкции, которые США до этого ввели в отношении «Северного потока — 2», будут распространены на всю деятельность, касающуюся прокладки труб и страхования. Ограничительные меры планируется распространить на компании, которые оказывают «услуги андеррайтинга, страхования или перестрахования» для судов, работающих на трубопроводе. Кроме того, санкции хотят ввести против компаний, которые предоставляют «услуги или средства» для модернизации судов.

Один из авторов законопроекта — сенатор-республиканец Тед Круз (Техас). По его словам, газопровод представляет «критическую угрозу национальной безопасности Америки и не должен быть завершен». По словам Круза, любой, кто задействован в строительстве «Северного потока — 2», «столкнется с серьезными и немедленными американскими санкциями».

Оператор строительства трубопровода проекта Nord Stream 2 AG, единственным акционером которого является «Газпром», ранее назвал возможные санкции США «незаконной дискриминацией европейских компаний». РБК направил запрос в «Газпром» в связи с публикацией Bloomberg.

Материал дополняется

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Людмила Подобедова
Теги: «Северный поток - 2», санкции
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