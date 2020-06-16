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Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Компания Nord Stream 2 AG, выступающая оператором проекта, попросила Датское энергетическое агентство разрешить использование судов с якорным позиционированием
Газпром GAZP ₽197,37 +1,63% Купить
Фото: Axel Schmidt / Reuters
Фото: Axel Schmidt / Reuters

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Nord Stream 2 AG.

Ранее Копенгаген разрешил использовать при строительстве только суда, оснащенные системой динамического позиционирования, то есть способные удерживаться в заданной точке, не бросая якорей. Теперь же Nord Stream 2 AG подала в Датское энергетическое агентство (Danish Energy Agency, DEA) запрос на внесение в ранее выданное разрешение поправки, в соответствии с которой она могла бы использовать якорные трубоукладчики.

«Поправка имеет отношение к возможному использованию судов с якорным позиционированием и является пояснением лишь одного из условий разрешения. Подобная технология уже успешно применялась во время строительства датского участка эксплуатируемого газопровода «Северный поток», а также при строительстве участка газопровода «Северный поток-2» в водах Германии», — отметили в компании.

Разрешение на строительство участка «Северного потока-2» протяженностью примерно 150 км Дания дала в октябре 2019 года. Однако уже в декабре США ввели санкции против «Северного потока-2», и строящая газопровод швейцарская компания Allseas отвела свои суда, оборудованные системой динамического позиционирования, из района строительства.

Как выглядят остановившие укладку «Северного потока-2» суда. Фотогалерея
Фотогалерея 

В качестве единственного российского судна, удовлетворяющего требованиям Дании и потому способного достроить «Северный поток-2», назывался трубоукладчик «Академик Черский». В начале мая — после затянувшегося на несколько месяцев перехода из порта Находка — он прибыл в немецкий порт Мукран. В этом порту на Балтике находится логистический терминал проекта строительства трубопровода «Северный поток-2» и хранятся трубы, необходимые для завершения строительства, однако к строительству «Академик Черский» до сих пор не приступил.

В том же порту Мукран, судя по данным сервисов VesselFinder и MarineTraffic, рядом с «Академиком Черским» стоит и российский трубоукладчик «Фортуна». Ранее судно использовалось при строительстве «Северного потока-2» в российской акватории, однако в датских водах оно работать не может, так как оснащено лишь системой якорного позиционирования.

В феврале 2020 года «РИА Новости» сообщило, что Nord Stream 2 AG предложила властям Дании задействовать якорный трубоукладчик в тандеме с оснащенным системой динамического позиционирования буксиром Kamara. Однако в компании и DEA наличие такой просьбы тогда опровергли.

«Такой заявки (об использовании «тандемов». — РБК) не подавалось», — сообщил РБК представитель Nord Stream 2.

Регулятор в ФРГ отказался вывести «Северный поток-2» из-под норм ЕС
Экономика
Фото: Stefan Sauer / DPA / ТАСС

В середине мая Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) отказалось удовлетворить ходатайство компании Nord Stream 2 AG о выводе газопровода «Северный поток-2» из-под действия ограничений, установленных Газовой директивой ЕС. Отказ объяснили тем, что газопровод не был достроен до 23 мая 2019 года.

Проект газопровода предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря. «Северный поток-2» будет поставлять газ из России в Германию, его мощность составляет 55 млрд куб. м.

Авторы: Евгений Калюков, Тимофей Дзядко
Теги: «Северный поток-2», Nord Stream 2, Дания
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