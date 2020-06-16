Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Компания Nord Stream 2 AG, выступающая оператором проекта, попросила Датское энергетическое агентство разрешить использование судов с якорным позиционированием

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Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Nord Stream 2 AG.

Ранее Копенгаген разрешил использовать при строительстве только суда, оснащенные системой динамического позиционирования, то есть способные удерживаться в заданной точке, не бросая якорей. Теперь же Nord Stream 2 AG подала в Датское энергетическое агентство (Danish Energy Agency, DEA) запрос на внесение в ранее выданное разрешение поправки, в соответствии с которой она могла бы использовать якорные трубоукладчики.

«Поправка имеет отношение к возможному использованию судов с якорным позиционированием и является пояснением лишь одного из условий разрешения. Подобная технология уже успешно применялась во время строительства датского участка эксплуатируемого газопровода «Северный поток», а также при строительстве участка газопровода «Северный поток-2» в водах Германии», — отметили в компании.

Разрешение на строительство участка «Северного потока-2» протяженностью примерно 150 км Дания дала в октябре 2019 года. Однако уже в декабре США ввели санкции против «Северного потока-2», и строящая газопровод швейцарская компания Allseas отвела свои суда, оборудованные системой динамического позиционирования, из района строительства.