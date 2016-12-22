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Владельцы независимых АЗС предложили государству выкупить у них заправки
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Владельцы независимых АЗС предложили государству выкупить у них заправки
Экономика, 13:41
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Владельцы независимых АЗС предложили государству выкупить у них заправки
Государство должно выкупить независимые АЗС, если не собирается принимать меры по их спасению, заявил глава Независимого топливного союза Павел Баженов. Сложившаяся на топливном рынке ситуация угрожает им банкротством, добавил он
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Результатом налогового маневра, предполагающего снижение экспортной пошлины и рост НДПИ, и диспаритета розничных и оптовых цен на бензин в ряде регионов может стать банкротство независимых АЗС. Об этом заявил глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов, передает корреспондент РБК.

«Если стране не нужны независимые АЗС, пусть правительство формирует программу их выкупа», — сказал Баженов на круглом столе о проблемах топливного рынка в Торгово-промышленной палате.

Вертикально интегрированные нефтяные компании не заинтересованы в покупке малых АЗС, которые расположены в местах, где мало машин и продается сравнительно мало бензина, добавил он. При этом, по его словам, в некоторых отдаленных регионах крупным нефтяным компаниям размещать свои заправки невыгодно.

По его словам, из-за разницы в цене в 2 руб. на литр топлива независимые АЗС уже потеряли клиентов, которые теперь предпочитают заправляться на заправках, принадлежащих крупным нефтяным компаниям, способным удерживать более низкие цены. Согласно расчетам НТС, бюджет из-за закрытия независимых АЗС в год может недополучить 165 млн руб. налогов. При этом увеличатся бюджетные затраты на выплаты сотрудникам обанкротившихся предприятий — на 7 млн руб. в месяц, привел оценку союза Баженов.

Для того чтобы не допустить банкротства малых АЗС, государство также может отпустить розничные цены на топливо и взять на себя ответственность за наполнение оптового рынка либо перейти к непосредственному регулированию цен на топливо «по всей цепочке». «Однако та система нерыночна и неэффективна в долгосрочной перспективе», — отметил Баженов.

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С тезисом Баженова о скором закрытии независимых АЗС согласилась представитель независимых АЗС в Саратовской области GP Vympel. По ее словам, заправки этой сети могут закрыться примерно через месяц. «20 АЗС по области уже не работают. Причина: диспаритет розничных и оптовых цен и убытки 3–5 руб. на литре», — рассказала она.

Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать обязательство крупных нефтяных компаний оказывать небольшим АЗС услуги по хранению топлива, считает Максим Дьяченко, председатель правления «Совета по товарным рынкам» (объединяет независимых трейдеров топлива). По его словам, это позволяло бы независимым АЗС накапливать запасы на низких оптовых ценах, хеджируя свои риски и устраняя риски дефицита топлива.

​Это не первый раз, когда представители независимых АЗС предупреждают о последствиях мер правительства для стабилизации цен на бензин. Ранее НТС подсчитал, что в России 60% (или 15 тыс.) заправок приходится на независимые АЗС. В случае ухода независимых сетей наступит окончательная монополизация рынка, которая неминуемо повлечет за собой рост цен, предупреждали заправщики.

К маю 2018 года в России резко подскочили цены на бензин (с января по май они выросли более чем на 7%, обогнав инфляцию в 4,5 раза). На это повлияло несколько причин — в частности, рост мировых цен на нефтепродукты, а также многочисленные неплановые повышения акцизов на топливо. В результате этих процессов российский внутренний рынок стал менее привлекателен для нефтяников, чем экспорт.

Для борьбы с ростом цен на топливо правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин на 2 тыс. руб., с 7,7 тыс. руб. за тонну, и на дизельное топливо — на 3 тыс. руб., с 11,2 тыс. руб. за тонну, а также отменило запланированное на 1 июля повышение акцизов примерно на 700 руб. Нефтяные компании, в свою очередь, пообещали заморозить цены на заправках по состоянию на 30 мая.

При этом в оптовом сегменте стабилизации цен не произошло, указывали независимые заправщики, так как соглашение правительства с крупнейшими нефтяными компаниями этот сегмент не затрагивало. ​

Авторы: Людмила Подобедова, Наталья Демченко.
Теги: бензин , АЗС
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