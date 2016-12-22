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В России цены на бензин снизились на 4 коп.
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В России цены на бензин снизились на 4 коп.
Экономика, 12:37
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В России цены на бензин снизились на 4 коп.

Розничные цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в России в период с 18 по 22 июня снизились в среднем на 3 и 4 коп. — до 41,76 и 44,61 руб. за л. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes.

Заметнее всего цены на АИ-92 снизились в Приволжском федеральном округе — на 11 коп., до 41,33 руб./л. При этом в Дальневосточном федеральном округе цены на АИ-92 увеличились на 15 коп., достигнув 43,57 руб./л. Средние биржевые цены на АИ-92 составили 50193 руб./т, что на 121 руб. ниже, чем в период с 11 до 15 июня. Средние оптовые цены на АИ-92 уменьшились на 17 руб., до 50654 руб./т.

Сечин назвал причины роста цен на бензин
Экономика

Наибольшее снижение цен на АИ-95 зафиксировано в Центральном федеральном округе — на 9 коп., до 44,92 руб./л. В Дальневосточном федеральном округе цены на АИ-95 выросли на 17 коп., до 45,33 руб./л. Средние биржевые цены на АИ-95 составили 51476 руб./т, что на 224 руб. ниже, чем в период с 11 по 15 июня. Средние оптовые цены выросли на 68 руб., до 51868 руб./т.

Цены на дизельное топливо с 18 по 22 июня снизились на 1 коп., до 44,64 руб./л. Больше всего ценник снизился в Центральном федеральном округе — на 8 коп., до 44,18 руб./л, при этом в Дальневосточном федеральном округе цены выросли на 15 коп., до 47,63 руб./л.

По данным Росстата, цены на бензин в период с 9 по 18 июня снизились на 4 коп.

Правительство 20 июня приняло решение снизить топливные акцизы для замедления роста цен на бензин и дизтопливо. Согласно предложенным поправкам к закону, с 1 июля ставка акциза на бензин будет снижена на 3700 руб./т, на дизельное топливо — на 2600 руб. Росстат подсчитал, что с начала 2018 года рост цен на бензин составил 8,2%: на АИ-92 — 8,7%, на дизтопливо — на 8,5%. При этом уровень инфляции достигал лишь 1,7%. По словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, цены на бензин выросли из-за девальвации рубля и роста мировых цен на нефть.

Теги: бензин , Цены , акциз на топливо
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