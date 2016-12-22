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Цены на бензин в Москве за неделю снизились на 7 коп.
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Цены на бензин в Москве за неделю снизились на 7 коп.
Экономика, 17:31
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Цены на бензин в Москве за неделю снизились на 7 коп.

Средние цены на бензин на автозаправках в Москве снизились за период с 18 по 25 июня на 7 коп. Об этом говорится в статистике Московской топливной ассоциации (МТА).

По состоянию на 25 июня средние цены на бензин АИ-92 снизились на 7 коп., до 42,28 руб. за литр, на АИ-95 — также на 7 коп., составив 45,72 руб. за литр. Дизельное топливо стало на 1 коп. ниже, чем в период с 13 по 18 июня, составив 44,28 руб. за литр.

Ранее сообщалось, что средние розничные цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в России с 18 по 22 июня сократились на 3 и 4 коп. — до 41,76 и 44,61 руб. за литр соответственно. Согласно данным Росстата, цены на бензин с 9 по 18 июня упали на 4 коп. По данным Росстата, с начала текущего года средние цены на бензин подскочили на 8,2%, на наиболее массовый — АИ-92 — на 8,7%, на дизельное топливо — на 8,5%.

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев 19 июня заявлял, что после роста в первую неделю июня и последующего снижения во вторую неделю месяца цены на бензин в России стабилизировались.
 

Теги: цены на бензин , АЗС , Москва , МТА
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