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В Венгрии ввели ограничения на заправку бензином для иностранцев

В Венгрии с пятницы заправлять бензином по сниженным ценам можно будет только автомобили с венгерскими номерами. Иностранцы также смогут заправить автомобили, но по рыночным ценам, сообщил глава канцелярии премьер-министра Гуйяш
Фото: Marton Monus / Reuters
Фото: Marton Monus / Reuters

В Венгрии с 27 мая можно будет заправлять по сниженным ценам только автомобили с венгерскими номерами. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш, передает портал hirado.hu.

Он подчеркнул, что сейчас в Венгрии самое доступное топливо в Европе, что привело к появлению «бензинового туризма», особенно на приграничных территориях, а это угрожает поставкам.

Гуйяш увидел злоупотребление тем, что в Венгрии цена на бензин заморожена и находится на уровне 480 форинтов (€1,23) за литр, в то время как в Европе цены составляют 700–900 форинтов (€1,79–2,3) за литр.

По его словам, сейчас для Будапешта наиболее важной задачей является защита безопасности и экономики страны.

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Таким образом, с 27 мая только автомобили с венгерскими номерами можно будет заправлять по цене 480 форинтов (€1,23) за литр, тогда как машины с иностранными номерами — по рыночным ценам. Эта мера необходима, «чтобы предотвратить злоупотребления», подчеркнул глава канцелярии премьер-министра.

В начале мая глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит запрет на импорт российской нефти в Евросоюз, уточнив, что его страна хотела бы, чтобы запрет не распространялся на импорт сырой нефти по трубопроводам.

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Госсекретарь по вопросам международных связей в канцелярии премьер-министра страны Золтан Ковач указывал на то, что запрет на импорт российской нефти в Евросоюз может нанести ущерб энергобезопасности Венгрии.

Введение возможного эмбарго премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил с «атомной бомбой, которую хотят сбросить на венгерскую экономику». По его словам, на то, чтобы перестроить энергетический сектор страны, уйдут годы. В МИД Венгрии оценили, что на полную модернизацию может потребоваться до €18 млрд.

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В Кремле также предупреждали, что такое решение «ударит по всем». Вице-премьер России Александр Новак отметил, что в случае введения запрета мировые цены на нефть могут подскочить до $300 за баррель.

Орбан также ввел с 25 мая чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине, подчеркнув, что правительству необходимо пространство для маневра для быстрой реакции на возникающие вызовы.

На следующий день, 26 мая, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что у Киева есть «прекрасный рычаг» влияния на Будапешт, который блокирует введение нефтяного эмбарго против России, — нефтепровод «Дружба».

«На мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним [с нефтепроводом] что-то случилось», — сказала представитель украинского Минэнерго.

Венгрия импортирует из России 60% нефти.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Венгрия автозаправки бензин ограничение иностранцы
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