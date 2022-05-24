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В Венгрии объявили чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине

Чрезвычайное положение позволяет правительству Венгрии издавать указы без одобрения парламента. Режим ЧП уже действовал в стране в начале пандемии и тогда вызвал критику со стороны правозащитников
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Petr David Josek / AP)

В Венгрии с 25 мая вводится чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине, сообщает Reuters. Об этом объявил премьер-министр Виктор Орбан, который сказал, что правительству необходимо пространство для маневра для быстрой реакции на возникающие вызовы.

Режим чрезвычайного положения наделяет главу правительства правом издавать указы в обход парламента. Сам парламент во время действия ЧП не может быть распущен, а в случае истечения его полномочий их срок продлевается до окончания этого режима. Также в этот период не разрешено проводить выборы и референдумы.

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В прошлый раз ЧП в Венгрии вводилось в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Тогда этот закон вызвал критику со стороны правозащитных организаций. В частности, Human Rights Watch сочла, что режим чрезвычайного положения по сути наделяет венгерское правительство «неограниченной властью». Среди прочего закон предполагал наказание до пяти лет лишения свободы за распространение недостоверной информации, и эксперты опасались, что его могут использовать не только в целях защиты здоровья населения, но и против журналистов, писали Guardian и Washington Post. Кроме того, ЧП вводилось на неопределенный срок.

Однако венгерское правительство отвергло эти обвинения, отметив, что, по его информации, большинство граждан поддержали введение ЧП. В июне 2020 года режим ЧП был отменен.

Теперь же он вводится в том числе на фоне намерения Евросоюза ввести эмбарго на поставки российской нефти. Венгрия, которая импортирует импортирует из России 60% нефти, выступает против возможного запрета. Власти страны требуют от ЕС пятилетней отсрочки, а также компенсации затрат на перестройку топливной и энергетической промышленности, приспособленной под тяжелую российскую нефть.

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