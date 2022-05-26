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Силуанов заявил, что Россия найдет инструмент для выплат держателям долга

Силуанов: если США объявят России технический дефолт, то для россиян ничего не изменится
Россия найдет форму, которая позволит ей рассчитаться по своим обязательствам, заявил Силуанов. Ранее США запретили России обслуживать внешний долг
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Россия найдет инструмент, чтобы все держатели ее госдолга получили выплаты, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

«Мы будем пытаться рассчитаться по нашим обязательствам. И найдем такую форму. <...> Мы предложим инструмент для того, чтобы все держатели нашего долга могли получить свои проценты и тело [долга]», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам министра, даже если удастся найти способ объявить России «технический дефолт», то это никак не отразится на ее экономике.

«Ничего не изменится. Вообще технический дефолт — это дефолт, который объявила, по сути, западная инфраструктура своим же инвесторам. Мы надежный заемщик, мы как выполняли даже в этих сложных условиях, так и будем искать варианты, а такие варианты у нас уже готовятся», — отметил Силуанов. 

США запретили России обслуживать внешний госдолг
Экономика
Джанет Йеллен

Соединенные Штаты 24 мая не стали продлевать лицензию, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг, иными словами, запретив России обслуживать внешний госдолг.

27 мая российский Минфин должен был выплатить €26,5 млн по облигациям, номинированным в евро, и $71,25 млн по бумагам, номинированным в долларах. Но за неделю до даты платежа министерство сообщило, что заранее исполнило обязательства по выплате купонного дохода по этим выпускам.

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Следующие выплаты по евробондам Минфина, по данным Bloomberg, намечены на 23 июня (долларовые бонды с опцией альтернативной выплаты в евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках) и затем на 24 июня (долларовые бумаги без валютных альтернатив).

Как сообщили в Минфине, в связи с ограничениями со стороны США он продолжит обслуживание и погашение всех долговых обязательств в рублях вместо долларов. Рублевые платежи будут проходить через платежный агент — Национальный расчетный репозиторий. Получатели смогут переводить полученные средства «в оригинальную валюту обязательства».

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Антон Силуанов Минэкономразвития еврооблигации санкции
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