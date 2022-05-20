Минфин исполнил обязательства по бондам в долларах и евро

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 60,9 (-4,04) Инвестиции, 16:59
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 58,89 (-3,52) Инвестиции, 16:59
За рамки стереотипов: гендерные тренды поколения альфа Совместный проект, 17:23
Британские дизайнеры представили эко-плитку из переработанных ракушек Зеленая экономика, 17:20
Хачанов фразой «большинство не за нас» оценил поддержку игроков ATP-тура Спорт, 17:14
«Первый канал» сообщил о сдаче командира бригады морпехов ВСУ Волыны Политика, 17:13
Глава МИД Швеции назвала ложью объявления о связях с РПК Политика, 17:10
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:03
OMV открыла рублевый счет в Газпромбанке и продолжила оплату газа в евро Бизнес, 17:00
Канада запретила экспорт в Россию предметов роскоши Политика, 16:49
Bild узнал о подарках игрокам «Боруссии» от Холанда на €500 тыс. Спорт, 16:48
В «Рособоронэкспорте» заявили о выполнении контрактов вопреки трудностям Политика, 16:38
Минфин исполнил обязательства по бондам в долларах и евро Экономика, 16:37
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 16:30
Какие риски появились у искусственного интеллекта в эпоху перемен Pro, 16:29
Путин поручил снизить цены на металлопродукцию на внутреннем рынке Экономика, 16:26
Война санкций ,  
0 

Минфин исполнил обязательства по бондам в долларах и евро

Речь идет о выплатах по облигациям внешних облигационных займов на $71,25 млн и €25 млн. Средства переданы в Национальный расчетный депозитарий
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Национальный расчетный депозитарий получил средства для выплаты дохода по облигациям России, сообщили в Минфине.

«Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций», — заявило ведомство.

В сообщении говорится о купонных выплатах по облигациям внешних облигационных займов ISIN RU000A0JWHB2 / RU000A0JWHA4 на $71,25 млн со сроком погашения в 2026 году и ISIN RU000A1034K8 на сумму €25 млн со сроком погашения в 2036 году.

Минфин заявил об исполнении обязательств по купонам на $117,2 млн
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

В марте 2022 года Минфин США выпустил лицензию, согласно которой держатели российских суверенных еврооблигаций в иностранной валюте смогут продолжать своевременно получать платежи по этим бумагам от России по крайней мере до 25 мая 2022 года. Документ разрешает в порядке исключения транзакции с Банком России, ФНБ и Минфином, необходимые для «получения процентов, дивидендов или выплат в погашение по долгу или акциям». В разъяснениях Минфин США указал, что после 25 мая американские резиденты должны будут получать индивидуальные разрешения для получения выплат процентов или основного долга по российским евробондам.

Однако в начале недели Bloomberg написал, что администрация президента США Джо Байдена склоняется к тому, чтобы не продлять после 25 мая эту лицензию. Целью является финансовое давление на Москву. Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что продление лицензии является «маловероятным».

Материалы к статье
Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Минфин депозитарий купон евробонды
Материалы по теме
В Минфине США допустили, что не продлят лицензию России по внешнему долгу
Экономика
Минфин сообщил о сокращении ФНБ на ₽2 трлн за месяц
Экономика
Минфин опроверг данные Bloomberg о прогнозе с падением ВВП России на 12%
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter