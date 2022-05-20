Минфин исполнил обязательства по бондам в долларах и евро

Речь идет о выплатах по облигациям внешних облигационных займов на $71,25 млн и €25 млн. Средства переданы в Национальный расчетный депозитарий

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Национальный расчетный депозитарий получил средства для выплаты дохода по облигациям России, сообщили в Минфине.

«Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций», — заявило ведомство.

В сообщении говорится о купонных выплатах по облигациям внешних облигационных займов ISIN RU000A0JWHB2 / RU000A0JWHA4 на $71,25 млн со сроком погашения в 2026 году и ISIN RU000A1034K8 на сумму €25 млн со сроком погашения в 2036 году.

В марте 2022 года Минфин США выпустил лицензию, согласно которой держатели российских суверенных еврооблигаций в иностранной валюте смогут продолжать своевременно получать платежи по этим бумагам от России по крайней мере до 25 мая 2022 года. Документ разрешает в порядке исключения транзакции с Банком России, ФНБ и Минфином, необходимые для «получения процентов, дивидендов или выплат в погашение по долгу или акциям». В разъяснениях Минфин США указал, что после 25 мая американские резиденты должны будут получать индивидуальные разрешения для получения выплат процентов или основного долга по российским евробондам.



Однако в начале недели Bloomberg написал, что администрация президента США Джо Байдена склоняется к тому, чтобы не продлять после 25 мая эту лицензию. Целью является финансовое давление на Москву. Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что продление лицензии является «маловероятным».