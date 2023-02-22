Госдума разрешила правительству не раскрывать статистику

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Госдума во втором и третьем чтениях рассмотрела и приняла законопроект, который позволяет правительству приостанавливать распространение официальной статистической информации, передает корреспондент РБК.

«Решениями правительства Российской Федерации об актуализации

(о корректировке) федерального плана статистических работ могут устанавливаться особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления ее предоставления и распространения», — говорится в документе. Изменения вносятся в федеральный закон об официальном статистическом учете и системе государственной статистики.

Кроме того, действие ч. 7 ст. 8 этого закона приостанавливается для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей: до 1 января 2026 года местные организации смогут предоставлять статистические данные на бумажных носителях или в электронном виде (в то время как для остальных субъектов электронная форма обязательна).

Сейчас официальная статистическая информация общедоступна и может предоставляться заинтересованным пользователям или распространяться публично (кроме данных, относящихся к банковской, коммерческой, налоговой, врачебной или адвокатской тайне). Статистический учет ведется в соответствии с федеральным планом статистических работ, который утверждает правительство. В плане перечислены стратегические направления деятельности Росстата, периодичность выполнения тех или иных работ и сроки распространения статистической информации пользователям. Например, всероссийская перепись населения проводится не реже раза в десять лет, а информация о формировании ВВП России должна формироваться ежегодно.

В апреле прошлого года после введения против России международных санкций из-за военной операции на Украине Федеральная таможенная служба приостановила публикацию статистических данных по импорту и экспорту «во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок».