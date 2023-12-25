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Власти решили продлить механизм параллельного импорта на 2024 год
Мантуров: параллельный импорт продлят на 2024 год, список будет сокращаться
Правительство решило продлить механизм параллельного импорта на 2024 год, однако постепенно список товаров, которые поставляются в его рамках, постепенно будет сокращаться, заявил в интервью «РИА Новости» глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Происходит постоянная работа по корректировке как производителей, так и номенклатуры, по которой либо наши российские компании выходят на заданные показатели объемов и качества, либо иностранные поставщики просят исключить их из перечня, возвращаясь», — сказал он, добавив, что решение о продлении принято с учетом этих подходов.
«Будет постепенное уменьшение с точки зрения перечня и номенклатуры», — уточнил Мантуров.
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