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Власти решили продлить механизм параллельного импорта на 2024 год

Мантуров: параллельный импорт продлят на 2024 год, список будет сокращаться

Правительство решило продлить механизм параллельного импорта на 2024 год, однако постепенно список товаров, которые поставляются в его рамках, постепенно будет сокращаться, заявил в интервью «РИА Новости» глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Происходит постоянная работа по корректировке как производителей, так и номенклатуры, по которой либо наши российские компании выходят на заданные показатели объемов и качества, либо иностранные поставщики просят исключить их из перечня, возвращаясь», — сказал он, добавив, что решение о продлении принято с учетом этих подходов.

«Будет постепенное уменьшение с точки зрения перечня и номенклатуры», — уточнил Мантуров.

Материал дополняется.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Денис Мантуров параллельный импорт Минпромторг
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