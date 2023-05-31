Минпромторг сообщил о планах сократить список параллельного импорта

По мере насыщения российского рынка собственной продукцией перечень товаров для параллельного импорта будет сужаться, сообщил Мантуров. По его словам, механизм, скорее всего, продлят на 2024 год

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Механизм параллельного импорта продолжит работать, но список товаров уже существенно сократился и продолжит сужаться. Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, передает корреспондент РБК.

По словам Мантурова, изначально в перечне было около 1,3 тыс. позиций, а осталось около 300. В дальнейшем число товаров в списке «будет снижаться» по мере того, как российский рынок будет насыщаться продукцией местного производства, сказал он.

В марте прошлого года в России частично отменили ответственность за параллельный (серый) импорт. Такое решение власти приняли на фоне отказа ряда иностранных компаний поставлять свою продукцию в страну в связи с конфликтом на Украине. Мера касается товаров только таких компаний.

Список товаров, разрешенных для ввоза в Россию по параллельному импорту, формирует Минпромторг. В него вошли электроника (Apple, Samsung, Intel, Sony и др.), автомобили (изначально в список вошли премиальные марки типа Bentley и Cadillac, но позже его дополнили; теперь в перечне в том числе Renault, Kia, Ford, Hyundai и др.), парфюмерия, алкоголь и прочие товары. На днях в министерстве сообщили, что в список добавят также контактные линзы (Alcon Laboratories, Bausch & Lomb и Johnson & Johnson).

В рамках механизма параллельного импорта в Россию с начала мая по начало декабря 2022 года ввезли товаров на сумму более $20 млрд, сообщал глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин. По словам Мантурова, программу, скорее всего, продлят на 2024 год.