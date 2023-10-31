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Патрушев заявил об изменении роли параллельного импорта в экономике

Николай Патрушев заявил об изменении роли параллельного импорта в экономике
Фото: Евгений Карасев / РИА Новости
Фото: Евгений Карасев / РИА Новости

Механизм параллельного импорта «выполнил свою роль по стабилизации ситуации на рынке товаров», но в дальнейшем его нужно использовать только в тех случаях, когда это действительно необходимо. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на выездном совещании в Томске, передает «Интерфакс».

По словам Патрушева, доступность параллельного импорта привела к тому, что российские компании по-прежнему предпочитают закупать иностранные товары, не ведя собственных «перспективных разработок» и не используя «имеющийся в стране научно-технический потенциал».

«Инвестиционная и инновационная активность компаний, особенно на рынках наукоемкой и технологичной продукции, выросла незначительно», — сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза отметил также, что проблемы, связанные с зависимостью от импорта продукции и технологий, встали намного острее в условиях ужесточения Западом введенных против России санкций и «кардинально изменившаяся ситуация» требует новых мер для обеспечения технологической независимости, в том числе в целях обороны и безопасности государства.

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Евгений Калюков Евгений Калюков
Николай Патрушев параллельный импорт
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