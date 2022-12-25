Новак предупредил о новом витке энергокризиса в течение 5-10 лет

Западные санкции направлены на получение «сиюминутных выгод, исключительно политических», что в перспективе лишь провоцирует «глубокий долгосрочный кризис, дестабилизацию в Европе», убежден вице-премьер

Александр Новак (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В течение 5-10 лет мир столкнется с еще одним витком энергетического кризиса, по большей части Европа, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью ТАСС.

Он связывает это с сокращением инвестиций западными нефтегазовыми компаниями. «В будущем это приведет к тому, что в результате снижения объемов инвестиций энергоресурсов в ЕС станет не хватать, мир столкнется с дефицитом и с новым витком кризиса», — сказал Новак.

Западные страны, вводя ограничения в отношении России, «получают сиюминутные выгоды, но исключительно политические, не экономические», указал он. При этом в долгосрочной перспективе они лишь провоцируют «глубокий долгосрочный кризис, дестабилизацию в Европе», уверен вице-премьер.

Запад ограничил поставки российской нефти и ввел потолок цен на нее на уровне $60 за баррель. ЕС также согласовал ценовой предел на газ на уровне около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м. Россия намерена принять ответные меры на ограничение цен на свои нефть и газ, пока они прорабатываются.

Страна уже пообещала не поставлять свои энергоресурсы нефть и нефтепродукты в те страны, которые в контрактах будут требовать соблюдения потолка цен. Кроме того, президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий «Газпрому» закупать газ у совместных предприятий с европейскими Wintershall и OMV выше установленной цены. Однако в Кремле заявили, что этот запрет не связан с потолком цен на топливо, а является «ответом на действия ряда недружественных стран».

Новак отмечал, что на Россию приходится 20% мирового экспорта газа и более 20% экспорта нефти, страна также является третьей в мире по поставкам угля. Поставки энергоресурсов из России некому заменить, убежден он.