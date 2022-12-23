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Кремль назвал ответом недружественным странам указ о закупках «Газпрома»

Песков заявил, что ограничение цен закупок для «Газпрома» не было ответом на потолок
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Запрет «Газпрому» совершать закупки газа у совместных предприятий с европейскими Wintershall и OMV выше установленной цены не связан с потолком цен на газ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, это решение, которое не связано с нововведением европейским. Это ответ на действия ряда недружественных стран», — сказал Песков.

Российский лидер Владимир Путин подписал соответствующий указ 22 декабря. Речь в нем идет об оплате поставок газа и услуг с участков ачимовских отложений Уренгойского месторождения по цене выше установленной правительством.

19 декабря Евросоюз согласовал потолок цен на газ на всех европейских хабах в размере €180 за мегаватт·час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м). Ограничение начнет действовать с 15 февраля 2023 года, при этом поначалу потолок не будет распространяться на внебиржевые сделки. Россия примет ответные меры на ограничение цен на свои нефть и газ, пока они прорабатываются. По нефти остаются определенные нюансы в плане формулировок, говорил Песков накануне. 

Песков называл эмбарго на газ нарушением рыночного процесса ценообразования. «Посягательство на рыночный процесс, любые ссылки на потолок не могут быть приемлемы», — заявил пресс-секретарь президента. 

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Дмитрий Песков потолок цен на газ Газпром
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