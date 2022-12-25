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Король Испании объяснил энергокризис в стране конфликтом на Украине

Король Испании Филипп VI: конфликт на Украине спровоцировал энергетический кризис в стране
Испанский монарх отметил, что конфликт на Украине оказал «глубокое влияние» на экономику страны, что выразилось в повышении цен на продукты питания, отопление, электричество и бензин
Король Испании Филипп VI
Король Испании Филипп VI (Фото: Ballesteros / EPA / ТАСС)

Король Испании Филипп VI в рождественском обращении к нации заявил, что конфликт на Украине спровоцировал энергетический кризис в Испании с серьезными последствиями для промышленности, торговли и транспорта, передает El Pais.

«Война [на Украине] оказала глубокое влияние на экономику, что выразилось в повышении цен на продукты питания, отопление, электричество или бензин. Есть семьи, которые не могут долго справляться с этой ситуацией и нуждаются в постоянной поддержке властей для смягчения ее экономических и социальных последствий», — заявил монарх.

Филипп VI призвал не игнорировать «большую озабоченность и неопределенность», которые порождает эта ситуация, но он также призвал не впадать в пессимизм и подчеркнул, что убежден в способности испанского общества преодолеть все проблемы.

После начала конфликта на Украине Испания присоединилась к антироссийским санкциям, а также неоднократно сообщала о передаче Киеву вооружений. Летом испанское Минобороны рассказывало, что украинские военные проходят обучение на авиабазе Сарагоса. В декабре глава украинского Минобороны Алексей Резников сообщил, что Украина получила первые системы противовоздушной обороны Hawk от Испании.

Российские власти критикуют поставки вооружений Украине западными странами, называя это «накачкой оружием». По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, такая поддержка «сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не изменит целей России и результатов спецоперации. В то же время энергетический кризис в европейских странах Москва связывает с неосмотрительными санкциями со стороны ЕС.
 

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